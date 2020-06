[VIDEO]: Manifestantes de Black Lives Matter se ven obligados a marchar frente a grupo de blancos armados con rifles.

Un video de un grupo de residentes blancos armados con rifles y parados sobre un sendero mientras manifestantes de Black Lives Matter pasaban por el área en Crown Point, Indiana se ha vuelto viral en las redes sociales. Después de que George Floyd, un afroamericano de 46 años, muriera bajo custodia policial el 25 de mayo en Minneapolis, protestas del movimiento Black Lives Matter han surgido en toda la nación.

Esta protesta específica ocurrió el lunes, 1 de junio. El video fue compartido en Twitter por una usuario llamada Bella Gómez. El clip muestra al menos a ocho hombres sosteniendo armas de fuego mientras los manifestantes pasan junto a ellos. En Indiana, es legal llevar escopeta o rifle en público, sin embargo, un residente necesita permiso para llevar un arma.

En el video que Gómez compartió, se ve a un hombre negro sosteniendo un letrero que dice: “Mi vida importa”. La policía se ve al final del video monitoreando la situación.



También escribió: “un video de cuando llevamos el BIKE TRAIL de vuelta a nuestros coches después de que la policía nos aconsejó debido a la cantidad de personas que estaban de pie en la calle con sus bates y armas.. estos hombres nos siguieron- si la policía no estaba allí yo realmente no sé lo que habría sucedido .

Gómez entonces tuiteó que el Departamento de Policía de Crown Point hizo un “gran trabajo de protección de [los manifestantes]” de los contraproducentes que estaban “tratando de instigar la situación” en una pelea.

Aquí está el video:

a video from when we took the BIKE TRAIL back to our cars after police advised us to because of the amount of people standing by the street with their bats and guns.. these men followed us- if the cops weren’t there i genuinely don’t know what would have happened. pic.twitter.com/RJ0iHGJy7W

— bella (@itsbellagomez) June 2, 2020