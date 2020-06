TOP 5: Noticias interesantes – 27 de junio de 2020

Las noticias interesantes del día empiezan con la demanda que presentaron en contra de Maluma en una Corte de Miami por incumplimiento de contrato.

Además, Telemundo decidió despedir a otro de los miembros del equipo de “Un Nuevo Día”. Mientras que William Levy reapareció en las redes sociales con un seductor autorretrato, esto y mucho más es noticia hoy en las plataformas digitales.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias interesantes del día con más detalles, sigue leyendo aquí:

De acuerdo con el programa Suelta La Sopa, Maluma está siendo demandado en una corte de Miami por un multimillonario británico llamado Richard Caring.

El show de Telemundo informó que el magnate británico contrato al cantante colombiano para cantar en la recepción de su boda que se celebraría en República Dominicana en noviembre del año 2019, acordando pagarle medio millón de dólares por su actuación.

Además de la sorprendente tarifa por el show, Caring acordó pagarle al cantante y a su equipo de trabajo lo siguiente: 5 boletos de avión en primera clase, 32 boletos en clase económica, un jet privado para la estrella y el hospedaje para todos en un hotel cinco estrellas.

Sin embargo, la boda fue pospuesta y se celebraría este año en Roma, a lo que Maluma accedió a presentarse en la nueva fecha y destino, pero pidió medio millón de dólares más para deleitar a los invitados con su talento en la recepción, un monto que Richard Caring no aceptó pagar y amigablemente le pidió al equipo de Maluma que le reintegraran el dinero que dio de depósito, alrededor de 300 mil dólares, cifra que no ha sido reintegrada hasta la actualidad.

Por su parte, Richard Caring decidió demandar a Maluma en una Corte de Miami y catalogó la actitud del cantante de extorsión. En los documentos, el poderoso británico acusó a Maluma de incumplimiento de contrato, fraude, enriquecimiento ilícito y tergiversación negligente.

William Levy reapareció en las redes sociales en horas de la tarde del viernes 26 de junio con una sorprende fotografía con la que cautivó a sus millones de seguidores en la plataforma de Instagram.

“Y entonces ??? what you doing eeeh?”, afirmó el actor en una fotografía que logró alrededor de 250 mil “Likes” y más de 6 mil comentarios.