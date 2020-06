[VER]: Macy’s en Herald Square es saqueado en la ciudad de Nueva York

La famosa tienda insignia de Macy’s en Herald Square en la ciudad de Nueva York ha sido saqueada.

Los videos muestran enjambres de saqueadores en la entrada de la tienda mientras los motines y protestas continuaban en las principales ciudades de los Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd.

Podrá ver videos del saqueo de Macy’s en Nueva York a lo largo de este artículo.

Cops running into Macy's at Herald Square as it was being looted. Hundreds of looters and rioters here with absolutely no concerns about cops being here pic.twitter.com/NItOU7POiL — Rachel Olding (@rachelolding) June 2, 2020

Según Fox News, la policía luchó por controlar una “multitud abrumadora” que apareció a pesar de las 11 p.m. toque de queda en la ciudad de Nueva York. Un video mostró a la policía arrestando a presuntos saqueadores.

El alcalde llamó a las acciones de los saqueadores “inaceptables”

Swarms of people trying to break in and loot Macy’s. NYC curfew won’t be stopping them tonight… #NYCRiots #nycprotest pic.twitter.com/K8aLDIsAKz — Daniel McCarter (@DanielMcCarter) June 2, 2020

“Acabo de salir del Barclays Center. Situación allí bastante tranquila. Ahora volviendo a Midtown. Los manifestantes estaban abrumadoramente pacíficos hoy + los policías respetaron su derecho a hablar. Pero algunas personas esta noche no tuvieron nada que ver con la causa + robo + daño en su lugar. Eso no lo permitiremos”, escribió el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en Twitter.

El alcalde agregó: “Apoyamos la protesta pacífica en esta ciudad. Pero ahora es el momento de volver a casa. Algunas personas salen esta noche no para protestar sino para destruir propiedades y lastimar a otros, y esas personas están siendo arrestadas. Sus acciones son inaceptables y no las permitiremos en nuestra ciudad”.

Según de Blasio: “Estas protestas tienen poder y significado. Pero a medida que avanza la noche, vemos que los grupos los usan para incitar a la violencia y destruir la propiedad. Nuestra primera prioridad es mantener a las personas seguras, así que voy a extender el toque de queda hasta el martes. Comenzará a las 8 p.m.”.

Riots in New York : Rioters are currently looting Macy's in #Manhattan…..pic.twitter.com/QE6h6dMjGW — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) June 2, 2020

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también trazó una línea divisoria entre la protesta pacífica y el saqueo, escribiendo: “Hay protestas pacíficas justificadas en todo el estado esta noche. Pero también hay personas que explotan criminalmente este dolor y este momento. No lo toleraremos”. Temprano en el día, expuso al presidente, escribiendo: “El presidente está llamando al ejército estadounidense contra los ciudadanos estadounidenses. Usó al ejército para hacer una protesta pacífica para poder tomar una foto en una iglesia. Todo esto es solo un reality show para este presidente. Vergonzoso.”

#BREAKING: 3 people arrested during looting incident at Macy's Herald Square in Manhattan, New York 🎥 Joe Marino

[Special Report] pic.twitter.com/gMPzmVxG0Z — The Coronavirus Gazette (@COVIDGazette) June 2, 2020

También se saquearon negocios más pequeños cerca de Macy’s, incluida una tienda de recuerdos:

This souvenir store near Macy’s in Manhattan was one of many to get hit in New York tonight. pic.twitter.com/zsNpEQk0aa — Brian Mahoney (@briancmahoney) June 2, 2020

El comisionado de la policía de Nueva York Shea escribió: “DEBEMOS detener la retórica anti-policial que está alimentando estos ataques sin sentido. También DEBEMOS unirnos y escucharnos, trabajar juntos y avanzar … JUNTOS “.

Las protestas y disturbios, y, en muchas ciudades también saquearon, han estallado durante días desde que un oficial de policía de Minneapolis inmovilizó a Floyd, en acciones capturadas en un video viral, con una rodilla en el cuello. Floyd murió y el oficial ha sido acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado. Otros tres oficiales que también estaban en la escena fueron despedidos, al igual que el oficial acusado. Los disturbios comenzaron en Minneapolis, pero ahora se han extendido a las principales ciudades de los Estados Unidos.

Este es el original en inglés de Heavy.com escrito por Jessica McBride.