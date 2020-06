Lupita d’Alessio confesó haber tenido relaciones con mujeres

View this post on Instagram

¡Estoy muy feliz de presentarles mi portada de @estilodf amigos míos, espero les guste mucho como a mí, los amo! ✨¡Gracias a todo el equipo de @estilodf y @boboproducciones por hacerlo posible! 🙏🏻 Maquillaje: @gabrielgarciamakeup Stylist: @alexpeimbertstudio Fotos: @urielsantanafoto