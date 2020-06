Harry Rogers: Líder en Virginia del Ku Klux Klan acusado de arrollar a manifestantes

Un hombre que es un líder admitido del Ku Klux Klan está acusado de conducir su camioneta sobre los manifestantes durante una manifestación el domingo por la noche en Richmond, Virginia. El grupo protestaba pacíficamente por la injusticia racial y la fuerza excesiva utilizada por la policía a raíz de la muerte de George Floyd, el afroamericano que fue asesinado por un oficial de policía blanco el 25 de mayo en Minneapolis.

Según el portavoz de la policía del condado de Henrico, el teniente A.M. Robertson, “varios testigos informaron que un vehículo aceleró su motor y atravesó a los manifestantes que ocupaban la carretera”.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:45pm en Lakeside Avenue. Un hombre de 36 años, Harry H. Rogers, fue arrestado por el crimen y actualmente se encuentra recluido en la cárcel del condado de Henrico.

Esto es lo que necesita saber sobre Harry H. Rogers:

1.Rogers es acusado de conducir a propósito una camioneta contra manifestantes en Richmond, pero nadie resultó gravemente herido

My neighborhood did a peaceful march today (I was not there) and this clown decided to rev his engine at pedestrians, followed by knocking over a cyclist, and supposedly running over a person’s foot. Keep in mind there were kids there. This was a family oriented march. pic.twitter.com/UUVhlUJlFK — Antifa Customer Service 🇵🇪 (@judgelanceito_) June 7, 2020

Según la abogada de la Mancomunidad del Condado de Henrico, Shannon Taylor, Rogers condujo imprudentemente en una zona donde la gente protestaba, se dirigió a los manifestantes aceleró el motor y luego les arremetió.

Robertson dijo que nadie resultó gravemente herido, pero una persona fue revisada en el lugar por trabajadores médicos de emergencia y se negó a recibir tratamiento adicional. Esa víctima adulta fue la que llamó a la policía.

Alguien que tuiteó que fue testigo de la interrupción de la protesta de Roger, también siguió a los manifestantes y los filmó.

Otros manifestantes estaban estaban pendiente de él y tomaron fotos.

Here’s a photo of the same truck at Lakeside earlier today pic.twitter.com/8Hm4Xb0PAv — #socialjusticenerd (@BreRVA) June 8, 2020

2. Los funcionarios están considerando si presentarán cargos por delitos de odio racial contra Rogers debido a su afiliación con el KKK

Según Taylor, Harry Rogers “por su propia admisión y por una mirada superficial a las redes sociales es un líder admitido del KKK y un propagandista de la ideología confederada. Estamos investigando si los cargos por delitos de odio racial son apropiados”, dijo en un comunicado.

Taylor dijo que enjuiciarán a Rogers “hasta el límite de la ley”, calificando su supuesta acción de “atroz” y “despreciable”.

Los cargos actuales de Roger son heridas maliciosas, delitos graves de vandalismo, asalto y agresión. Mientras continúa la investigación, está detenido sin fianza. La policía y la oficina de Taylor están pidiendo a los testigos que presenten más información.

En Virginia, los delitos de odio se definen como “delitos cometidos contra una persona o propiedad motivados total o parcialmente por el prejuicio de un delincuente contra una raza, religión, discapacidad, orientación sexual, origen étnico, género o identidad de género”.

Según la Oficina del Fiscal del Estado de Virginia, en 2017 hubo 202 delitos de odio denunciados en el estado, de los cuales 38 fueron asaltos basados ​​en prejuicios raciales, 44 fueron delitos de propiedad o vandalismo basados ​​en prejuicios raciales y 68 delitos motivados por prejuicios contra afroamericanos.

Taylor dijo en su declaración: “Los manifestantes que actúen pacíficamente, dentro de sus derechos constitucionales de reunión, no deberían tener que temer la violencia. Vivimos esto en Virginia en Charlottesville en 2017. Les prometo a los habitantes que estos actos criminales atroces no quedarán impunes. El odio no tiene lugar aquí bajo mi vigilancia.

3. En 2016, Rogers vistió una túnica blanca con insignias de KKK y sostuvo una bandera de batalla confederada en un sitio conmemorativo de guerra

Rogers, cuyo nombre se llama Skip, estaba parado afuera del Monumento de Guerra de Colonial Heights en marzo de 2016 con una túnica blanca con ribetes rojos y un símbolo KKK mientras ondeaba una bandera confederada, según Progress Index. En ese momento, Rogers no dijo por qué lo estaba haciendo.

Le dijo a Progress-Index: “Estoy ejerciendo correctamente mi Primera Enmienda”, dijo, y que planeaba quedarse allí “hasta que mi ropa se enfríe”.

En 2015, Progress-Index publicó una historia sobre Rogers, organizador de su versión de NAACP, que significa Asociación Nacional para el Despertar de los Patriotas Confederados. El grupo realizó un “paseo de bandera confederada”, con unos 20 vehículos que enarbolaron la bandera a través de la ciudad de Petersburgo.

La versión de Roger del NAACP tenía una página de Facebook, pero las últimas publicaciones públicas son de 2015. En esta dijo que él y sus seguidores tenían un objetivo común, que es “devolver a Estados Unidos a la forma en que se supone que debe ser”.

4. Diversas publicaciones en las redes sociales dicen que Rogers ha estado involucrado en manifestaciones de la supremacía blanca durante años

On August 13th 2017, he attempted to start a fight with a march that was holding a memorial to Heather Heyer. It didn't turn out well for him. pic.twitter.com/EvT8I16MlW — Goad Gatsby (@GoadGatsby) June 8, 2020

Las fotos muestran a un hombre que se parece a Rogers que participa en varias manifestaciones y protestas que involucran a grupos de supremacistas blancos y manifestaciones de extrema derecha.

Un grupo, un usuario de Twitter que dice que tuitea sobre la política de Virginia y “la ridiculez de la extrema derecha”, @GoadGastby dijo que una de las fotos que publicó mostraba a Rogers con los Virginia Flaggers.

The Corona virus discourse pic.twitter.com/ZyU33soTJJ — Goad Gatsby (@GoadGatsby) April 29, 2020

Publicó su tweet en 2018.

Según su página de Facebook, los abanderados de Virginia dicen que representan “Ciudadanos de la Commonwealth que se oponen a los que profanan nuestros Monumentos conmemorativos confederados, y PARA nuestros veteranos confederados”.

5. Rogers a veces usa el apellido Tinsley y posee un negocio de leña

Rogers, que se llama Skip, aunque su nombre de pila es Harry, a veces también usa el apellido Tinsley, que según la investigación de Heavy es un apellido.

Es dueño de una compañía llamada Skip’s Firewood Service, que realiza tareas de limpieza de lotes, limpieza de jardines, remoción de escombros, leña y troncos según la página web.

Los informes de fondo dicen que vive en Chester, pero según el Richmond Times-Dispatch Rogers vive en Hannover. Ambas ciudades están cerca de Richmond.

Poco se le nota en los registros de la corte en Henrico o Chesterfield, pero ahora está mirando los cargos por delitos graves. De acuerdo con la Ley de Virginia, su cargo de herida maliciosa es un delito grave de tercer grado, y está acusado de vandalismo grave.

Esta es la versión original de Heavy.com escrita por Amy Beeman.