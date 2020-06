Acusan por complicidad a los otros tres oficiales en la muerte de George Floyd y elevan cargos contra Derek Chauvin

Derek Chauvin, un ex oficial de la policía de Minneapolis que sostuvo a George Floyd durante 8 minutos y 46 segundos sobre el piso con la rodilla presionada sobre el cuello de Floyd mientras que este exclamaba que no podía respirar, ahora está acusado de asesinato en segundo grado. Otros tres oficiales que estuvieron involucrados en el arresto también han sido acusados por su papel en la muerte de Floyd.

Después de que Floyd fuera asesinado por la policía el 25 de mayo, los cuatro oficiales fueron despedidos. El 29 de mayo, Chauvin fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio, mientras que no se habían presentado cargos contra los otros oficiales en la escena, Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane.

Thao, Kueng y Lane ahora están acusados de https://ahoramismo.com/noticias/2020/05/muere-hombre-minneapolis-sujetado-por-policia/ en el asesinato en segundo grado y de complicidad e instigación al asesino en segundo grado con negligencia culpable. Ambos cargos se clasifican como delitos “no intencionales”.

El fiscal general Keith Ellison hizo el anuncio el miércoles en una conferencia de prensa. Ellison asumió el caso el 31 de mayo, sobre lo cuál el gobernador del estado, Tim Walz, tuiteó: “No se me ocurre nadie mejor para hacer este trabajo crítico”.

Los funcionarios dijeron que uno de los tres oficiales recién acusados estaba bajo custodia y que los otros dos estaban en proceso de ser acusados.

Having @AGEllison lead this prosecution keeps faith with our commitment to ensure justice for George Floyd. Thank you, Attorney General. I can think of nobody better to do this critical work.https://t.co/WTN61TTb9X — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) June 1, 2020

El abogado Benjamin Crump también reaccionó a la noticia en Twitter, diciendo en nombre de la familia de Floyd que los cargos son “agridulces”, y que están “profundamente satisfechos” de que todos los oficiales ahora serán acusados por sus roles en la muerte de Floyd por asfixia.

FAMILY’S REACTION: This is a bittersweet moment. We are deeply gratified that @AGEllison took decisive action, arresting & charging ALL the officers involved in #GeorgeFloyd's death & upgrading the charge against Derek Chauvin to felony second-degree murder. #JusticeForGeorge pic.twitter.com/jTfXFHpsYl — Benjamin Crump, Esq. (@AttorneyCrump) June 3, 2020

Ex oficial de policía, Derek Chauvin, ahora se enfrenta a 40 años de prisión si es declarado culpable de asesinato en segundo grado

Según la ley de Minnesota, un cargo de segundo grado difiere de un cargo de tercer grado en gran parte en intención. Con un cargo de tercer grado, se acepta que el perpetrador no tuvo la intención de matar y lleva un máximo de 25 años de prisión.

Con el cargo de asesinato en segundo grado, Chauvin se enfrenta a hasta 40 años de prisión si es declarado culpable. Este nivel de acusación se puede presentar “cuando un acusado mata intencionalmente a otro ser humano pero el asesinato no es premeditado. El asesinato en segundo grado puede resultar cuando una persona mata por una intensa respuesta emocional o impulso… o matando a alguien involuntariamente”, de acuerdo con HG Law.

La ley dice sobre todos los cargos de asesinato: “El asesinato se impune cuando una persona es asesinada y el acusado tiene una indiferencia a la santidad de la vida humana”.

Minnesota no tiene pena de muerte.

Si son declarados culpables de complicidad e instigación, los ex oficiales Thao, Kueng & Lane podrían enfrentar sólo 3 años en prisión

Según el Departamento de Investigación de la Cámara de Representantes de Minnesota, se pueden presentar cargos de complicidad e instigación cuando “una persona que ayuda a otro a cometer un delito puede ser considerada responsable, o responsable, por las acciones de la otra persona”.

El investigador de la Cámara, Ben Johnson, escribió: “Simplemente estar presente en la escena de un crimen no convierte a una persona en cómplice. Sin embargo, un cómplice no tiene que participar activamente en el crimen. Un jurado puede inferir que alguien en la escena de un crimen tenía la intención de que su presencia ofreciera apoyo basado en las acciones de la persona antes, durante y después de ese crimen”.

De ser declarados culpables, las sentencias para ex oficiales Thao, Kueng y Lane no cargarían el mismo peso de los cargos de Chauvin. Según Segal Defense, P.A., “En Minnesota ayudar a un delincuente puede resultar en no más de tres años de prisión o $5,000 en multas, o ambos a la vez si el crimen relevante fue un delito grave. Sin embargo, es posible realizar multiples cargos y sentencias apiladas”.

Otro abogado de Minnesota escribe lo mismo. El abogado de defensa criminal Jeffrey Dean dice que hay diferentes categorías de complicidad e instigación, pero el castigo para cualquiera de ellas son un máximo de tres años de prisión y una multa de $5,000.

Ellison dijo en la conferencia de prensa el miércoles: “Hace unos nueve días, el mundo vio a Floyd pronunciar sus últimas palabras: ‘No puedo respirar’, mientras suplicaba por su vida. El mundo oyó a Floyd llamar a su mamá, y gritar: ‘No me mates”.

Aun así, dijo que una condena sería difícil, señalando que sólo un oficial de policía había sido condenado por asesinato en Minnesota, por lo que van a ser minuciosos y tomarse su tiempo construyendo el caso.

Históricamente, las condenas de agentes de la ley que matan a afroamericanos son raras.

