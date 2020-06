Identifican al segundo oficial de policía presente en la escena del tiroteo que mató a Rayshard Brooks

Devin Bronsan fue nombrado como el segundo oficial de policía de Atlanta presente en la escena del asesinato de Rayshard Brooks. Bronsan no fue el oficial que le disparó y mató a Brooks.

El oficial, Garrett Rolfe, que le disparó a Rayshard Brooks, ha sido despedido por el tiroteo, que ocurrió afuera de un restaurante Wendy’s.



#BREAKING: Police have identified the officer who was fired after shooting and killing Rayshard Brooks as Officer Garrett Rolfe: https://t.co/i7PUoWh8gx pic.twitter.com/5V0b9yt7ui — WSB-TV (@wsbtv) June 14, 2020

Bronsan ha servido con la policía de Atlanta durante casi dos años.

Este es el vídeo de la cámara corporal de la escena.

Bronsan fue puesto bajo licencia administrativa. Blayne Alexander, un periodista de NBC News, escribió en Twitter: “ÚLTIMA NOTICIA: el oficial de policía de Atlanta involucrado en el tiroteo mortal del viernes ha sido despedido, me confirma un portavoz de la APD. El 2o oficial está bajo licencia administrativa.”

Officer Devin Bronsan has been placed on administrative duty in the officer-involved shooting of #RayshardBrooks, Atlanta PD confirms. He has been on the job since September 2018.#AtlantaShooting pic.twitter.com/Fw8z10qcsN — Stephanie Wash (@WashNews) June 14, 2020

Stephanie Walsh, una productora de ABC, escribió: “El oficial Garrett Rolfe ha sido despedido por el departamento de policía de Atlanta en el tiroteo relacionado de #RayshardBrooks. Había estado trabajando con la fuerza desde 2013, según el Atlanta PD.” El departamento de Atlanta señaló anteriormente en Facebook que Rolfe era parte de la Unidad del Equipo de Tráfico de Alta Intensidad del Departamento de Policía de Atlanta, mencionando esa unidad “por su reconocimiento durante la 15a Edición Anual de Honores del Escudo Dorado de Madres contra la Conducción Borracha”.

La noticia se dio a conocer después de que la jefa de policía resignara su puesto y la alcaldesa exigiera el despido del oficial.

Statement from former Atlanta Police Chief Erika Shields who resigned after a police officer shot and killed Rayshard Brooks: pic.twitter.com/lgravjYtB0 — Alex Salvi (@alexsalvinews) June 13, 2020

Videos muestran a los manifestantes en Atlanta molestos por el asesinato de Rayshard Brooks en un estacionamiento del restaurante Wendy’s rompiendo ventanas e incendiando el restaurante.



Los hechos se produjeron después de un día tenso en el que la jefa de policía renunció, la alcaldesa pidió el despido del oficial que le disparó a Brooks y los abogados de la familia calificaron la muerte de Brooks como asesinato. El fiscal está investigando. El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 10:30 PM del 12 de junio. La Oficina de Investigación de Georgia escribió que “ha obtenido un video de vigilancia adicional del restaurante Wendy’s. Los agentes también han revisado el video publicado en las redes sociales. Estos nuevos videos indican que durante una lucha física con los oficiales, Brooks obtuvo uno de los Tasers del oficial y comenzó a huir de la escena. Los oficiales corrieron tras de Brooks y durante la persecución, Brooks se volteó y apunto el Taser al oficial. El oficial disparó su arma, impactando a Brooks… Un relato anterior de este incidente se basó en la cámara corporal del oficial que se cayó durante la lucha física, impidiendo la captura de todo el tiroteo”.

Aquí están algunos videos:

Wendy’s is on fire. pic.twitter.com/YloSVV2AKQ — The Atlanta Voice (@theatlantavoice) June 14, 2020

After setting Wendy’s is on fire, the protesters/rioters now set other small fires & looting a gas station.

Fire department is not responding due to unsafe conditions & the crowd is still growing. #AtlantaRiot#LawAndOrderpic.twitter.com/asya112LA1 — ~Marietta✌ (@_MariettaDavis) June 14, 2020

La gente también bloqueó la autopista.

Protesters blocking 75/85. Wendy’s where #RayshardBrooks was shot is on fire. pic.twitter.com/AW5Vjj9qe3 — Thomas Wheatley (@thomaswheatley) June 14, 2020

Las autoridades dicen que, después de luchar con los oficiales y tomar el taser de un oficial, Brooks le apuntó a un oficial antes de que el segundo oficial le disparara y lo matara.

Los abogados que representan a la familia de Rayshard Brooks dijeron en una conferencia de prensa que un taser no es un arma mortal y llamó a la muerte del hombre en el estacionamiento de un restaurante Wendy’s en Atlanta un caso de “asesinato en cámara”.

Los abogados hablaron frente a una foto de Brooks, que fue baleado durante un enfrentamiento con agentes de la policía de Atlanta en un restaurante Wendy’s. El tiroteo ha provocado protestas en toda la ciudad, y la jefa de policía ha dejado su puesto a raíz de ello.

Aquí es lo que necesitas saber:

El abogado de la familia dice que Brooks no estaba lo suficientemente cerca como para hacerle daño a los oficiales

El abogado, L. Chris Stewart, hablándole hipotéticamente al oficial que abrió fuego, dijo,

El (Brooks) no estaba lo suficientemente cerca como para hacerte daño con él [taser]. Podrías haberlo tacleado, pero en vez de eso le dispararon por la espalda. Un hombre que ese día estaba celebrando el 8o cumpleaños de su hija en una arcada. Que tiene tres niñas que tienen 8, 2 y 1, y un hijastro, 13. Con quién nos sentamos hoy y los vimos jugar y reír y ser ajenos al hecho de que su padre fue asesinado frente a las cámara. Una escena que seguimos repitiendo, mientras vemos a Gianna Floyd jugar en Houston, ajena a que su padre fue asesinado con una rodilla sobre su cuello. ¿Cuántos ejemplos más necesitaremos? Las cámaras ya no nos sirven, todos ustedes filmando ya no nos sirve, cubrirlo no nos sirve, la gente protestando no nos sirve, ¿qué se va a necesitar? ¿Cuántos ejemplos más necesitaremos? La verdad es que pensé que íbamos a superar todo esto. Pensé que las cosas iban a empezar a terminar con todos estos cambios.

Más temprano en el día, las autoridades publicaron un video que dijeron mostraba a Brooks apuntando un taser a un oficial antes de que un segundo oficial abriera fuego.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 10:30PM del 12 de junio. La Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en ingles) escribió que “ha obtenido un video de vigilancia adicional del restaurante Wendy’s. Los agentes también han revisado el video publicado en las redes sociales. Estos nuevos videos indican que durante una lucha física con los oficiales, Brooks obtuvo uno de los Tasers del oficial y comenzó a huir de la escena. Los oficiales corrieron tras de Brooks y durante la persecución, Brooks se volteó y apunto el Taser al oficial. El oficial disparó su arma, impactando a Brooks… Un relato anterior de este incidente se basó en la cámara corporal del oficial que se cayó durante la lucha física, impidiendo la captura de todo el tiroteo”.

Puedes ver el video aquí:

El abogado de la familia señaló que la jefa de policía de Atlanta había renunciado y teorizó que “tal vez incluso ella se dio cuenta, ‘¿qué más podría hacer en cuanto al entrenamiento? Ellos saben que no debieron haber hecho eso. ¿Necesitamos empezar de nuevo y volver a contratar a todos los oficiales para volver a capacitarlos? ¿Qué otras opciones tenemos? El problema es que se les ha dado margen para usar la fuerza letal con demasiada frecuencia y demasiado tiempo y esto es lo que nos queda”.

El abogado dijo que había varios testigos en la escena que dijeron que “los oficiales se pusieron guantes de plástico y recogieron los casquillos después de que lo mataron antes de prestarle ayuda. Contamos 2 minutos y 16 segundos antes de que revisaran su pulso. Y la gente se pregunta por qué están todos enojados. Basta con ver el video mientras está tirado allí muriéndose mientras los oficiales esperan, uno… lo voltea”.

#BREAKING Large crowd gathering outside a Wendy’s in #Atlanta following an officer involved shooting. Police allegedly fatally shot an unarmed black man in the parking lot around 11:30pm. So far, they have only confirmed an officer-involved shooting. Few details. #AtlantaProtests pic.twitter.com/HHgi899Kj2 — Eric Wasserman 🦆 "WASS" (@EricWasserman1) June 13, 2020

Stewart dijo que los oficiales podrían haber recogido los casquillos para que la gente no pudiera ver “cuán lejos estaban cuando dispararon o encontraran las posiciones”, aunque esto no está comprobado.

Dijo que está de acuerdo con la alcaldesa en que el oficial que disparó debe ser despedido y también procesado. La familia se reunió con el fiscal de distrito. “Queremos justicia. Pero ni siquiera sé qué es eso, y he estado haciendo esto 15 años. Ya ni siquiera sé lo que es. Sé que lo que está pasando en la sociedad en este momento no es justicia. No hay mucho más que podamos decir o hacer como sociedad”, dijo Stewart.

Dijo que era hora de un “cambio completo y sistemático”, y a agregó que, en otros casos, personas blancas con armas mortales no eran “asesinados”.

Dijo que Rayshard fue fusilado mientras “estaba corriendo”.

“Estamos tan preocupados tratando de encontrar una vacuna para el coronavirus… pero nadie está tratando de encontrar una vacuna para las violaciones de los derechos civiles. Nadie está tratando de encontrar una vacuna para averiguar por qué los oficiales aprietan el gatillo tan rápidamente contra los afroamericanos. No hay avalancha de dinero… tratando de poner fin a esa epidemia”, dijo Stewart.

Agregó: “Lucharemos por justicia. Trataremos de que arresten al policía… demandaremos a la ciudad y veremos si llegamos a un acuerdo. No sé. Pero estamos cansados. Y si no entiendes porque puede que seas de una tez diferente, puedes ser un sexo diferente, es posible que no seas de Georgia, entonces puede que seas el problema”.

GBI también escribió:

La información preliminar indica que aproximadamente a las 10:33 PM, APD fue enviado al Wendy’s ubicado en 125 University Ave, Atlanta, GA. Se le realizó una prueba de sobriedad de campo al sujeto masculino. Después de fallar la prueba, los oficiales intentaron poner al sujeto bajo custodia. Durante el arresto, el sujeto masculino se resistió y se produjo una lucha. El oficial desplegó un Taser. Testigos informan que durante la lucha el sujeto masculino agarró y estaba en posesión del Taser. También se ha informado de que el sujeto masculino fue disparado por un oficial en la lucha por el Taser.

