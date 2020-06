Arrestan hombre de 23 años por incendiar el 3er precinto de Minnesota. ¿Quién es?

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Branden Wolfe ha sido acusado en el incendio del 3er Precinto en Minneapolis. Wolfe, de 23 años, fue acusado de ayudar e incitar los incendios, y comparecerá ante la corte el 9 de junio para su comparecencia inicial.

El 3er precinto fue incendiado y vandalizado el 28 de mayo de 2020, en medio de protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd. Los oficiales arrestaron a Wolfe el 3 de junio. Wolfe renunció a sus derechos Miranda y admitió estar presente durante el incendio, tomar propiedad del edificio, y haber empujado un barril de madera al fuego, según la queja oficial.

The fire at the MPD’s 3rd Precinct was only at one corner 5 minutes ago. It’s now spread across the entire building. With no firefighters on scene… that building will likely be destroyed tonight. pic.twitter.com/t6p3Yv1KYV

— Seth Kaplan (@Seth_Kaplan) May 29, 2020