Gregory Morales: Sospecha de “juego sucio” en muerte del soldado de Fort Hood, Texas

Los investigadores del ejército sospechan que hubo un “juego sucio” en la muerte de un soldado desaparecido de Fort Hood cuyos restos fueron encontrados la semana pasada.

Las autoridades confirmaron que los restos óseos encontrados en un campo en Killeen, Texas el viernes, son el cuerpo de Gregory Morales, según el Centro de Prensa de Fort Hood.

El soldado de 24 años, que cambió su apellido de Wedel después de casarse, desapareció hace casi un año, reveló el Centro. Su muerte ahora está siendo investigada como un homicidio, confirmaron las autoridades en el comunicado.

“El Primer Equipo está triste por la noticia del fallecimiento del PV2 Gregory Morales. Su vida fue inyerrumpida demasiado pronto, y apreciamos su servicio a nuestra nación ”, dijo el mayor general Jeffery Broadwater, comandante de la 1ra División de Caballería, en el comunicado. El comunicado del ejército afirmó que Morales fue visto por última vez en agosto conduciendo su automóvil fuera de Fort Hood.

Sus restos fueron identificados utilizando registros dentales con la asistencia del Cuerpo Dental del Ejército de EE.UU., Revelaron los investigadores en el comunicado. Los resultados de la autopsia para determinar la causa y la forma de su muerte aún están pendientes.

Los investigadores del ejército actualmente ofrecen hasta $25,000 a cualquier persona con información creíble sobre la muerte de Morales.

Esto es lo que sabemos sobre el caso hasta ahora:

Remember to keep his family in your thoughts and prayers. According to the Army CID, foul play in the death of #GregoryMorales is suspected.

The Fort Hood soldier was identified using dental records with the assistance of the U.S. Army Dental Corps, according to CID. pic.twitter.com/duRA7sNzzl

— Jasmin Caldwell KCEN (@TVJasmin) June 21, 2020