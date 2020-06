[FOTOS] Pintan en letras masivas el mensaje ‘Black Lives Matter’ en calle que conduce a la Casa Blanca

La alcaldesa de Washington D.C. ha renombrado una plaza en las inmediaciones de la Casa Blanca a “Black Lives Matter”, una medida que muchos elogian por su desafío contra el presidente Donald Trump.

El viernes, la alcaldesa Muriel Bowser dirigió a los equipos de la ciudad a pintar el mural de dos cuadras de largo en honor a los manifestantes que se han lanzado a las calles a protestar desde la semana pasada tras la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado que murió bajo custodia policial.

El mural consiste de grandes letras amarillas con el mensaje “Black Lives Matter” (Las Vidas Negras Importan) en la calle 16, que conduce a Lafayette Square y la Casa Blanca.

Según CNN, Bowser dijo a los periodistas que ella y otros miembros del Consejo de D.C. estaban allí “como washingtonianos —simplemente queremos estar todos aquí juntos en paz para demostrar que en Estados Unidos— podemos reunirnos pacíficamente, puedes traerle tus quejas a tu gobierno y exigir un cambio”.

La demócrata, que ha sido la alcaldesa de la ciudad desde 2015, también exigió que Trump retirara a los soldados federales de Washington.

Bowser publicó una carta en Twitter que envió a la administración de Trump pidiendo que se retirara la “extraordinaria” presencia militar y policia federal de la ciudad.

Citó preocupaciones sobre el personal federal no identificado en las calles de la ciudad, alegando que “plantean riesgos a la seguridad nacional” “enardeciendo a los manifestantes” y “agravando las quejas” de manifestantes, en su mayoría pacíficos.

El mensaje “BLACK LIVES MATTER” se compone de letras masivas en amarillo de aproximadamente 50 pies de ancho en una sección de la Calle 16 y abarcando el ancho de la calle de dos carriles.

La obra comenzó temprano el viernes por la mañana después de que Bowser se puso en contacto con los pintores, informó CNN.

La alcaldesa más tarde tuiteó que la sección de la calle ha sido oficialmente apodada “Black Lives Matter Plaza”.

Una placa declarando el nuevo nombre también fue instalada frente a la Iglesia Episcopal St. John’s a unas pocas cuadras de la Casa Blanca.

Bowser ha recibido una ola de aprobación en las redes, muchos alabando el fuerte simbolismo detrás del mural.

As a former 50-year resident of our wonderful city, I thank you from the bottom of my heart. For all you do on behalf of all of us, thank you. We're all behind you. Let us know if you need anything. Keep us posted. #LeanOnMe https://t.co/kokYbaLOxG

— 🕯️𝚓𝚎𝚊𝚗𝚗𝚎𝚝𝚝𝚎 𝚜𝚖𝚢𝚝𝚑 (@purejuice6) June 5, 2020