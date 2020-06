Las fotos que confirmarían el embarazo de la pareja del cantante Nacho ¿Quién es ella?

View this post on Instagram

¡CONFIRMADO! @nacho y @millemelany se encuentran en la dulce espera🥰 ⠀⠀ Este lunes salieron a la luz las primeras imágenes de la presentadora luciendo su embarazo. El artista por su parte, reveló que se trata de una niña, la cual sería su primera hija pues recordemos que ya es padre de cuatro varones. ⠀⠀ Felicidades a ambos👶🏻😍 ⠀⠀ 📸: @porlavisioncom ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ #Nacho #MelanyMille #LoActual #EntretenimientoVzla #MomTobe