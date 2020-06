ESTRENO: “Guerreros 2020” por UniMas: ¿Cuándo y a qué hora?

View this post on Instagram

Llegan batallas intensas que solo los mejores pueden superar. @macky.mx capitana de "Cobras" 🐍 y @coachmemocorral capitán de "Leones" 🦁, te esperan para el gran estreno de #GuerrerosUS este 29 de junio a las 8PM/7C por #Unimas y a través de nuestras apps . . . . . #guerreros #competencia #reality #pruebas #fuerza #cobras #leones #mackygonzalez #memocorral #atletas #coach #unimas #univision #univisionapp #unow