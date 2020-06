¿Por qué sacaron a Erika Csiszer de “Un Nuevo Día”?

View this post on Instagram

Querido @hectorsandarti hoy ha sido un dia de muchas emociones, donde invade la tristeza, sin embargo quiero agradecerte toda esa energía increíble y esas sonrisas que me brindaste durante estos dos años en @unnuevodia …. Estoy feliz de haber conocido un ser humano tan espectacular y completo como tu! No te librarás de esta amistad y de corazón deseo que todo en tu vida sea abundancia, felicidad y amor! Te quiero mucho amigo! Nos veremos pronto para compartir mas de tus ocurrencias!!!!