Murió Héctor Suárez: Revelan detalles de la muerte del actor

En entrevista exclusiva con el programa Imagen Entretenimiento, uno de los hermanos del afamado actor y comediante mexicano Héctor Suárez confirmó que la causa de su muerte se debió a un paro cardíaco que sufrió en horas de la mañana del martes 02 de junio en su residencia en Morelos, México.

“A las siete y veinte de la mañana nos dimos cuenta de esto. No hay COVID, no hay nada, que quede muy claro para qe no se vaya a malinterpretar”, expresó el familiar de Héctor Suárez para confirmar que su hermano falleció debido a un paro cardíaco.

Gustavo Suárez, hermano de Héctor Suárez, confirmó la causa de la muerte de la estrella mexicana, pero puntualizó que será su sobrino, el también actor Héctor Suárez Gomís, la persona designada por la familia Suárez para ofrecer declaraciones a la prensa sobre todo lo relacionado a la muerte de su hermano.

“Mi hermano de su cirugías y de todo estaba bien, estaba trabajando y estaba bien. Yo los atiendo con mucho gusto, pero él que es responsable y él que va a dar todo es mi sobrino Gomís. Él mandó un comunicado que posteriormente les dará una entrevista y explicará lo mismo que estoy explicando yo”, afirmó el hermano del actor.

Gustavo Suárez le dedicó unas emotivas palabras a su hermano Héctor Suárez: “Siempre manejamos la honestidad al igual que mi hermano porque eso es lo que nos enseñó, ser honestos y decir las cosas como son. Él nos enseñó a tener fuerzas, a salir adelante y seguiremos eso.”

El hermano del actor le suplicó a la prensa mexicana que no realizaran tomas de la carroza fúnebre en donde se trasladarían los restos de una de las glorias de la actuación mexicana: “Cosa que yo les quería pedir de favor, por respeto que no tomen la carroza y que no nos tomen ya. Por respeto a mi hermano y a un servidor, al dolor que tenemos nosotros.”

Gustavo Suárez también confesó a la prensa que él será el encargado de manejar todo lo relacionado a los servicios velatorios de su hermano, una decisión que tomó la familia Suárez en conjunto para evitar causar cualquier tipo de revuelo con la prensa mexicana. Asimismo, él confesó que Julieta Suárez Gomís, la hija mayor de Héctor Suárez, no viajará desde Estados Unidos a México para darle el último adiós a su padre.

¿Cuándo y cómo falleció el actor Héctor Suárez?

En horas de la mañana de este martes 02 de junio, Héctor Suárez Gomís dio a conocer un comunicado de prensa a través de su cuenta oficial en Instagram para anunciar la lamentable muerte de su padre, el actor y comediante mexicano Héctor Suárez Hernández:

“A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación:

Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo”, expresó Suárez Gomís en un fragmento del comunicado.

