FDA publica lista de 9 desinfectantes de manos tóxicos que debes evitar

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles) emitió una advertencia sobre ciertos desinfectantes de manos que pueden ser dañinos por contener metanol.

La advertencia dice: “La FDA aconseja a los consumidores que no utilicen ningún desinfectante de manos fabricado por Eskbiochem SA de CV en México, debido a la posible presencia de metanol (alcohol de madera), una sustancia que puede ser tóxica cuando se ingiere o absorbe a través de la piel”.

Según la FDA, la agencia le pidió a Eskbiochem que retirara sus productos de los mercados estadounidenses, pero la compañía no ha cumplido. La FDA está emitiendo la advertencia y la lista de productos para que los consumidores puedan protegerse.

Aquí está la lista de desinfectantes que la FDA dice que contienen metanol:

FDA advises consumers not to use any hand sanitizer manufactured by Eskbiochem due to the potential presence of methanol, which can be toxic when absorbed through the skin or ingested: https://t.co/IO4MoLDuSW pic.twitter.com/qjvE8LssPE

— FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) June 19, 2020