[FOTOS]: Desfiguran estatua de Abraham Lincoln durante protestas en Londres. ¿Cuál es el significado?

Los restos de las protestas Black Lives Matter en el Reino Unido durante el fin de semana incluyeron estatuas históricas derribadas y desfiguradas.

Las protestas, que comenzaron en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd mientras estaba bajo custodia de la policía de Minneapolis, se han extendido por todo el mundo.

Según la BBC, 27 agentes de policía resultaron heridos cuando miles de manifestantes descendieron sobre Londres el fin de semana, incluyendo una oficial en caballo del Mounted Branch que sufrió un pulmón perforado, y costillas y huesos rotos cuando chocó contra un semáforo en Downing Street.

Estatuas del ex presidente estadounidense Abraham Lincoln y del ex primer ministro británico Winston Churchill fueron cubiertas con graffiti, mientras que otras estatuas fueron arrojadas al puerto por manifestantes que participaban en protestas desde Londres hasta Bristol.

Estatuas de Winston Churchill y Abraham Lincoln desfiguradas

El fin de semana comenzó con manifestantes subiéndose a una estatua del primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, el sábado, y escribiendo en la base las palabras “era racista”:

The Sir Winston Churchill Statue in Parliament Square, Westminster has been defaced already… Cc @LFC_blano pic.twitter.com/P71ECYezrB — London & UK Crime.. (@CrimeLdn) June 6, 2020

Más tarde en el día, los nombres de personas negras que murieron bajo custodia policial fueron garabateados en la estatua de Lincoln en Parliament Square. Las palabras “triunfaremos” también fueron pintadas en aerosol en la estatua:

El monumento nacional y el Monumento a Lincoln en Washington también fueron dañados en las protestas de la semana pasada.

La estatua de Lincoln es una réplica de tamaño completo de la estatua del presidente Lincoln en el Lincoln Park de Chicago.

El decimosexto Presidente de los Estados Unidos, Lincoln fue responsable por la Proclamación de Emancipación de 1863, que liberó a unos 20,000 esclavos en territorio confederado. Fue asesinado en 1865 en el Teatro Ford en Washington por el simpatizante confederado John Wilkes Booth mientras veía una obra británica, “Nuestro Primo Americano”.

Manifestantes en Bristol apuntaron a un monumento a Edward Colston, un filántropo británico y comerciante de esclavos activo en los años 1600 y 1700. Los manifestantes derribaron la estatua antes de lanzarla al puerto:

Protesters in Bristol tear down statue of slave trader Edward Colston and push it into a harbour amid UK-wide anti-racism demoshttps://t.co/z2iGsFvQsl pic.twitter.com/myns0VHIfs — BBC News (UK) (@BBCNews) June 7, 2020

El primer ministro británico Boris Johnson Pretty calificó la remoción de la estatua como un “acto criminal” antidemocrático.

Hablando hoy con la BBC, el alcalde de Bristol, Marvin Rees, llamó a la estatua “una ofensa para mí y gente como yo”.

Una petición en línea abogando la remoción de la estatua había obtenido previamente más de 11,000 firmas.

Disturbios plantean preguntas sobre el racismo y la confinación de figuras históricas al pasado

Mientras que el presidente Bush favorecía la estatua de Churchill situada en la Oficina Ovalada en la Casa Blanca, y la mantuvo allí durante toda su Presidencia como talismán contra el fascismo en Estados Unidos, cuando Barack Obama se mudó a la Casa Blanca, la estatua fue removida. Su abuelo keniano, Hussein Onyango Obama, había sido disidente durante el imperio de Churchill y había estado encarcelado sin juicio durante dos años, según The Independent. En relación a Churchill, el documento informó:

Como Secretario Colonial en la década de 1920, desató a los famosos matones Black & Tans contra los civiles católicos de Irlanda, y cuando los kurdos se rebelaron contra el dominio británico, dijo: “Estoy firmemente a favor de usar gas veneno contra tribus incivilizadas… Se propagaría un terror animado.”

Un artículo de opinión fue publicado en el Washington Post en 2018, donde el político indio Shashi Tharoor dijo que era “un misterio por qué unos cuantos discursos bombásticos han sido suficientes para lavar las manchas de sangre de las manos racistas de Churchill“.

Sin embargo, el sitio web académico The Churchill Project afirmó que Tharoor había sacado de contexto los comentarios hechos por Churchill en mayo de 1919.

Churchill estaba discutiendo lo que creía, con una buena razón, era una munición más humana que proyectiles explosivos altos o botes de gas altamente letales. El “gas veneno” que estaba a favor de usar era gas lacrimógeno, no fosgeno o cloro.

El libro “La guerra secreta de Churchill: El Imperio Británico y la devastación de la India durante la Segunda Guerra Mundial” (2010) por Madhusree Mukerjeede, discute extensamente el presunto racismo de Churchill.

El finalista del Premio Pulitzer, Arthur Herman, publicó el libro “Gandhi & Churchill”, detallando los logros registrados de Churchill y su gabinete en su ayuda al pueblo de Bengala. En 2017, publicó un artículo proponiendo que “sin Churchill, la hambruna de Bengala habría sido aún peor”.

En el libro “Lincoln y los abolicionistas: John Quincy Adams, la Esclavitud, y la Guerra Civil”, Fred Kaplan examina a Lincoln como un “moralista antiesclavista”, alguien que habló en contra de la esclavitud pero no tomó medidas contra ella”, y lo compara con Adams, a quien llama un “activista antiesclavista”.

Jóvenes soldados filman limpieza de graffiti en Whitehall Memorial

Soldados del Household Cavalry se enfrentaron a críticas en línea cuando salieron de sus cuarteles cerca de Hyde Park en Londres para remover el graffiti del Memorial Earl Haig en Whitehall en Westminster, Londres.

El bombero británico y sindicalista Paul Embery dijo en Twitter que no estaba de acuerdo con los transeúntes “reprendiendo” a los que limpiaban el graffiti.

I’m with the kids cleaning the memorial, not those berating them. pic.twitter.com/IN8j3HdB3A — Paul Embery (@PaulEmbery) June 4, 2020

Otros informes alegaron que los manifestantes que habían rodeado un monumento de guerra en Plymouth “para protegerlo de los activistas de Black Lives Matter” se habían vuelto abusivos con los transeúntes.

El Heraldo de Plymouth informó que una joven había presuntamente sido objeto de acoso sexual al pasar por un grupo de hombres que afirmaron estar “protegiendo” el prominente monumento de guerra de la ciudad de manifestantes de Black Lives Matters” el fin de semana.

