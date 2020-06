Manifestantes derriban estatua de Cristóbal Colón y figuras Confederadas en Virginia. ¿Qué simboliza?

Un grupo de manifestantes derribó la estatua del presidente confederado, Jefferson Davis, que se encontraba a lo largo de la famosa Monument Avenue en Richmond, Virginia, marcando el tercer monumento de la ciudad derribado en la última semana, según The Hill.

La estatua polarizadora fue derribada alrededor de las 11 PM el miércoles por la noche y abandonada en medio de una intersección, informó NBC12.

Protesters in Richmond have pulled down a statue of Jefferson Davis, the former president of the Confederacy pic.twitter.com/Myl0UfDSNI — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 11, 2020

La policía de la ciudad respondió a la escena y formó un perímetro, tuiteó el reportero de Richmond Times-Dispatch, Zach Joachim, mientras que videos en las redes sociales muestran a una multitud de personas celebrando a la vez que el monumento es remolcado. La estatua cayó alrededor de las 11 PM y se la llevaron a las 11:30 PM, según el Times-Dispatch.

La estatua estaba entre los monumentos confederados prominentes que componen la famosa Monument Avenue en Richmond, que una vez fue la capital de la Confederación.

The Jefferson Davis statue on Monument and Davis is down. RPD has formed a perimeter. pic.twitter.com/qt8F6og2GN — Zach Joachim (@ZachJoachim) June 11, 2020

La expulsión de la estatua de Jefferson Davis ocurrió durante las protestas a nivel nacional en contra de la brutalidad policiaca por la muerte del afroamericano George Floyd, quién murió estando bajo custodia policial, el 25 de mayo.

Las imágenes de los transeúntes muestran al ahora ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin presionando su rodilla en la parte posterior del cuello de Floyd durante más de ocho minutos mientras Floyd, de 46 años suplicaba por aire.

Desde entonces, activistas han exigido justicia para Floyd y otras victimas, citando y condenando el “racismo institucionalizado en las agencias de aplicación de la ley”, según CNN.

Al menos 10 monumentos en honor a los confederados u otras figuras polémicas han sido retiradas en todo el país, informó BuzzFeed News. NASCAR también anunció el miércoles que prohibiría la bandera confederada en sus eventos y propiedades.

Los manifestantes de Virginia derribaron las estatuas de Cristóbal Colón y otro líder confederado

Mientras que monumentos de figuras controversiales de todo el mundo continúan siendo escrutados, la estatua de Davis marca el tercer monumento de Richmond en ser desarraigado por los manifestantes desde la muerte de Floyd.

El martes, una estatua de Cristóbal Colón de 93 años fue desmantelada, pintada con espray e incendiada antes de ser arrojada a un lago, según NBC12.

Después de corear “túmbenlo”, los manifestantes dejaron un letrero en el que se leía “Columbus Representa el genocidio” en el lugar de la estatua.

Black Lives Matters protesters tore down a Christopher Columbus statue, set it on fire, then dumped it in a lake in Richmond pic.twitter.com/LPKlY9opR3 — Only Observer (@Only___Observer) June 10, 2020

Un monumento del general confederado Williams Carter Wickham en Monroe Park también fue derribado el fin de semana pasado, informó Associated Press.

Los manifestantes derribaron la estatua de 1891 usando una soga, informó el Richmond Times-Dispatch, mientras que uno procedió a orinar sobre ella.

The statue of Confederate General Williams Carter Wickham in Monroe Park lays beside its base, covered in paint. pic.twitter.com/D6EgslhpS7 — The Commonwealth Times (@theCT) June 7, 2020

Aproximadamente una hora después del incidente, casi 40 coches bloquearon el tráfico para rodear la estatua del general Robert E. Lee, informó el Times-Dispatch.

Oficiales de Virginia escuchan

El incidente de Davis se produjo una semana después de que el alcalde de Richmond, Levar Stoney, dijo que propondría una ordenanza para eliminar los cuatro monumentos confederados controlados por la ciudad a lo largo de la avenida.

El alcalde prometió presentar el proyecto de ley el 1 de julio, cuando una nueva ley estatal entra en vigor dando a los gobiernos locales autoridad para retirar los monumentos.

We're implementing the #MarcusAlert, committing to a Citizen Review Board, introducing an ordinance to remove Confederate monuments, and more. These are steps to the healing our city desperately needs. Thank you for your voices, and I look forward to working together. #1RVA https://t.co/gUR6s4Hros — Levar M. Stoney (@LevarStoney) June 3, 2020

La semana pasada, el gobernador de Virginia Ralph Northam anunció su intención de remover la estatua de Lee de la avenida. Un funcionario de la administración le dijo al New York Times que el monumento era la única estatua confederada en Richmond sobre la que el estado tenía el control.

Pero un juez estatal bloqueó rápidamente al gobernador emitiendo una orden judicial de 10 días.

El juez Bradley B. Cavedo de la Corte de Circuito de Zúrich concedió una solicitud de los abogados para que William C. Gregory detuviera el trabajo de preparación involucrado en la eliminación de la estatua, según USA Today.

La orden alega que la directiva es una violación de una escritura de 1890 presentada en el condado de Henrico declarando que la mancomunidad es “proteger fielmente” y “proteger afectuosamente” la estatua.

Aquí está la historia original en Heavy.com.