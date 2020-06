Asesinan a David Dorn: ¿cómo mataron al expolicía negro?: [VIDEO]

Durante una noche de violentas protestas y saqueos en St. Louis, David Dorn fue asesinado a tiros por saqueadores, en una casa de empeño, en un incidente que fue capturado en Facebook Live. Dorn, un capitán de policía retirado, recibió un disparo en el pecho, alrededor de las 2:30 a.m. y murió frente a la tienda, Lee’s Pawn & Jewelry, en el 4123 de Martin Luther King Drive, informó St. Louis Post-Dispatch.

La alcaldesa Lyda Krewson y el jefe de policía John Hayden, identificaron al hombre de 77 años el martes por la mañana durante una conferencia de prensa.

Hayden dijo que Dorn fue asesinado durante un proceso de saqueo. “David Dorn estaba ejerciendo la capacitación de aplicación de la ley que aprendió aquí ”, dijeron.

La policía está investigando el tiroteo y aún no ha habido arrestos en relación con la muerte de Dorn.

El ex jefe de policía de St. Louis, Tim Fitch, dijo en Twitter que Dorn era “un verdadero servidor público. Protegiendo y sirviendo hasta el final. Ninguno de nosotros sé que estaba sorprendido de que haya salido a pelear esta mañana en la prendería. Dios reciba a mi amigo”.

El incidente en el que perdió la vida el exoficial, fue capturado en Facebook Live y la esposa de Dorn dijo que estaba visitando la tienda para ayudar al propietario.

La esposa de Dorn, Ann Marie Dorn, le dijo a St. Louis Post-Dispatch que era amigo del dueño de la casa de empeño.

A true public servant. Protecting & serving all the way to the end. None of us who knew you are surprised you went out fighting at Lee's Pawn this morning. God speed my friend. #DavidDorn pic.twitter.com/i9X7q9hKIc

Ella dijo que él trabajaba con él y que iba a revisar la propiedad cuando se dispararon las alarmas antirrobo para asegurarse de que todo estuviera bien. El medio dijo: “Estaba demasiado angustiada para hablar más sobre su esposo”.

En Facebook desde entonces, el incidente captado se ha eliminado. La Sociedad Ética de Policía, que publicó sobre la muerte de Dorn, le dijo al Post-Dispatch que estaban al tanto del video.

El representante estatal Rasheen Aldridge dijo que vio la transmisión y que estaba horrorizado. Él escribió en Facebook: “¡Acabo de ver morir a un hombre en vivo! Smh”. También dijo que estaba “muy traumatizado en este momento”. El portavoz de Facebook Andy Stone le dijo al Post-Dispatch que estaban tratando de obtener más información sobre el video.

One of the people murdered last night was a retired St. Louis City Captain. He was murdered by looters at a pawnshop. He was the type of brother that would’ve given his life to save them if he had to.

Violence is not the answer, whether it’s a citizen or officer.

RIP Captain!

— Ethical Society of Police – ESOP (@ESOP_STL) June 2, 2020