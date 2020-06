Hieren a joven negro de un balazo en caóticas protestas en Seattle: [SECUENCIA EN VIDEOS]

Están surgiendo informes preliminares que señalan que un hombre negro recibió un disparo durante una protesta de George Floyd en Seattle durante el fin de semana.

El video muestra los momentos en que un hombre conduce en medio de una protesta en 11th y Pine en Capitol Hill en Seattle, con una pistola.

Cuando el hombre armado se detiene en medio de la protesta, se ve a un hombre que se acerca a la ventana del lado del conductor quien cae hacia atrás en el piso del auto.

A man just drove through a crowd of demonstrators in Seattle and then appeared to shoot someone. Authorities say the man is in custody, one person shot is in the hospital in stable condition. Here's a capture from a FB livestream, via twitch pic.twitter.com/tlaqvpwGjm — Mike Baker (@ByMikeBaker) June 8, 2020

Luego se puede ver al hombre armado saliendo de su automóvil, blandiendo un arma mientras pasa a través de la multitud dispersa.

Este video fue tomado de una transmisión en vivo que estaba ocurriendo en el momento en que ocurrió el incidente, el domingo 7 de junio por la noche, publicado por el corresponsal del New York Times Mike Baker:

A man drove through 11th and hit a barricade. He exited his car and flashed a gun. The police say they have the man in custody and have the gun. They asked for anybody who is hurt to come to the barricade. A man was on the ground on 11th and Pine. He’s up now. pic.twitter.com/47eZZOvG59 — Chase Burns (@chaseburnsy) June 8, 2020

Según Baker, las autoridades dicen que “el hombre está bajo custodia, una persona que recibió un disparo está en el hospital en condición estable”.

I got quick video of moment a man drove car at protesters at 11th and Pine. He hit barricade, jumped out of car with pistol. Brandished. Ran into crowd. #seattleprotest pic.twitter.com/JIZ0sHXLVs — Jim Brunner (@Jim_Brunner) June 8, 2020

El Departamento de Bomberos y Policía de Seattle dijo que se había recuperado un arma de la escena, y Seattle Fire transportó a un hombre de 27 años al Hospital Harborview en condición estable. No se han identificado víctimas adicionales.

11th Ave. and Pine St: Patient is an approx. 27-year-old male who is in stable condition. Transported to Harborview via SFD medics. REMINDER: if you are in a crowd and need medical assistance, walk to the perimeter of the crowd if you can and call 911 or find a first responder. https://t.co/uvihubuQFt — Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) June 8, 2020

La protesta de Seattle fue una de las muchas que han estallado en los Estados Unidos en respuesta a la muerte de Floyd mientras estaba bajo custodia por policías de Minneapolis.

La víctima de 27 años fue entrevistada después de recibir un disparo, mientras que los médicos lo ayudaron a caminar.

Story unclear at the moment but young man shot on 11th and Pine. Daniel, 26, wanted to tell his story. With the help of other medics I got a tourniquet on his arm. Street medics were on the spot with gauze and pressure. He walked off the scene. pic.twitter.com/g9Ism58YkF — Alex Garland (@AGarlandPhoto) June 8, 2020

La víctima de 27 años, quien fue trasladada de urgencia al hospital, identificada en las redes sociales como “Daniel”, fue tratada por médicos en el terreno en la 11th y Pine, según The Stranger. El joven fue entrevistado por el periodista Alex Garland momentos después de que le dispararon mientras los médicos de la calle lo ayudaban a caminar.

“Veo un auto bajando por Pine. Lo atrapo, lo empujo en la cara. Escucho el disparo en mi brazo. Me moví justo a tiempo cuando él extendió la mano, pero todo lo que hice fue proteger a esas personas allá abajo”, dijo.



Los testigos describieron haber visto un automóvil “acelerando a toda velocidad por la calle” y escuchando gritos para “sacar a la gente del camino”. También dijeron que vieron a Daniel “metiéndose en el auto” para detener al hombre armado antes de caer.

El presunto tirador fue capturado por la policía.

La periodista independiente de Reuters Lindsey Wasson capturó una foto del presunto tirador.

Sorry it's not a great image– had barely stepped to a dirty window when this happened, but here is one image of the man brandishing a gun after shooting one man below in the arm. Shooter was wearing an ironworkers hoodie. Victim is in stable condition. #seattleprotest pic.twitter.com/aGWGvnLbO8 — Lindsey Wasson (@lindseywasson) June 8, 2020

El video muestra a la policía disparando balas de goma, lanzando explosiones repentinas, gas pimienta y gas lacrimógeno.

Estaba circulando en las redes sociales que la policía estaba disparando granadas explosivas, botes de gas pimienta y gases lacrimógenos en las protestas en el Parque Cal Anderson en Seattle.



Sin embargo, la policía de Seattle dijo que estaban respondiendo a los manifestantes que arrojaban proyectiles, incluida una botella de vidrio que golpeó en la cabeza a un miembro de la Guardia Nacional. La policía acusó a los manifestantes de tener láseres brillantes en los ojos de los oficiales, y afirmó que los manifestantes ignoraban sus órdenes de dispersión.

The crowd is throwing bottles, rocks, fireworks, and other projectiles at officers. The crowd is shining green lasers into officers' eyes. Officers are responding with OC Spray and blast balls. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) June 8, 2020

Otras imágenes tomadas en el Parque Cal Anderson mostraron a la policía quitando barricadas y arrestando a los manifestantes.



Wasson informó que un hombre con un bastón fue visto en el suelo después de que la policía y miembros de la Guardia Nacional precipitaron una barricada de protesta en el Parque Cal Anderson en Seattle.

A man clutches a cane after law enforcement deployed more blast balls to disperse protesters in #Seattle on Capitol Hill. #seattleprotests for @reuterspictures pic.twitter.com/GsCkpl4VKi — Lindsey Wasson (@lindseywasson) June 8, 2020

