[VIDEO] Miembro de junta escolar en Baton Rouge es criticada después que se le viera comprando en linea durante reunión sobre racismo

Connie Bernard fue el blanco de múltiples críticas en una reunión de la Junta Escolar Parroquial de East Baton Rouge el jueves, 18 de junio. Antes de la reunión, había sido fuertemente criticada por sus comentarios sobre el general Robert E. Lee, el general confederado de quien la escuela lleva el nombre. Durante la reunión de la junta, reanudaron las críticas cuando un asistente a la reunión, Gary Chambers, se subió al podio y señaló que Bernard estaba haciendo compras en línea en lugar de participar en la discusión y la escucha.

El video de la reunión se volvió viral por los comentarios de Gary Chambers a Bernard. Una parte del video está disponible a continuación:

