Chiquis Rivera y Becky G estrenan video de “Jolene” (+ESCÚCHALO GRATIS)

Si todavía no has escuchado nuestra versión en español de #Jolene aquí les dejo un pedacito! Una canción que ha hecho historia desde los años 70’s con la ÚNICA @dollyparton ! Un ICONO para las mujeres y ni se diga en el género Country. Feliz de colaborar en una canción tan emblemática con otra Mexicana/amiga @iambeckyg . 💝 Becky, thank you for representing all latinas worldwide! You do it so flawlessly! I’m proud of all you’ve accomplished! Excited to see what else we can do together in the future! Te quiero. 💕