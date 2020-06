Cheques de Estímulo COVID-19: ¿Qué hacer si no recibió el suyo?

A pesar de que millones de estadounidenses han recibido el primer cheque de estímulo COVID-19 del gobierno, otros todavía están esperando el suyo. Si se trata de usted o alguien que conoce entendemos lo frustrante que puede ser ya que muchas personas necesitan urgentemente el dinero.

Podría haber muchas razones por las que no obtuvo su primer cheque de estímulo (la segunda ronda de cheques de estímulo aún es incierta; un proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de mayoría Demócrata pero aún necesita aprobación en el Senado Republicano, donde se considera improbable que pase).

En cuanto al primer cheque de estímulo, el IRS comenzó a enviar los cheques en fases, no todos a la vez, a partir del 10 de abril.

La fecha límite para solicitar el depósito directo del IRS se venció el 13 de mayo, por lo que no podrá ya ser enviado a su cuenta bancaria actualizando la información en el portal Get My Payment.

Esto solo significa que llevará más tiempo ya que es probable que reciba un cheque en papel, suponiendo que cumpla con los requisitos de calificación.

Esto es lo que debe hacer si no recibió su cheque de estímulo:

Llame al IRS

Ahora puede llamar a la línea directa del IRS al 1-800-919-9835 para obtener actualizaciones sobre el pago de su cheque de estímulo.

El 18 de mayo, el IRS anunció que agregaría 3.500 representantes telefónicos para responder sus preguntas sobre los cheques. Esto es un gran cambio pues el IRS no aceptaba llamadas telefónicas sobre cheques de estímulo económico y lo dirigía directamente a su sitio web: Obtener mi pago.

El IRS ha intentado responder las preguntas más comunes sobre los cheques de estímulo en su sitio web. Vea esas preguntas y respuestas aquí. Se ocupan de todo, desde la elegibilidad para recibir un cheque hasta cómo calcular su pago.

Espere: es posible que reciba un cheque en papel

Sabemos que podría no ser la respuesta que está buscando. Pero puede que solo tenga que esperar. Es posible que, por múltiples razones, el IRS le envíe un cheque por correo en lugar de utilizar el depósito directo. Si ha caído en esa categoría, podría tardar varios meses en recibir su cheque. Los cheques en papel ni siquiera comenzaron a salir hasta finales de abril, según The Chicago Tribune. Además, el IRS está enviando cheques a aquellos con menor ingresos primero.

También es posible que no haya proporcionado al IRS la información básica que la agencia necesita para enviar su cheque

Hasta el 6 de mayo, el IRS ya había enviado 130 millones de cheques de estímulo, pero aún se esperaba que enviara millones más, informa The Associated Press.

The #IRS Get My Payment tool is operating at record volumes. So far, 9.8M people got an Economic Impact Payment status and 1.6M provided direct deposit info. In some situations, the app responds: Status Not Available. Learn what this means at https://t.co/z4wFEL6Sb2 pic.twitter.com/3BvNibfZ69 — IRS #COVIDreliefIRS (@IRSnews) April 15, 2020

Si presentó su declaración de impuestos de 2019 tarde, el IRS aún podría estar procesándola, lo que simplemente está demorando su cheque, según Money. Si no presentó una declaración de 2019, el IRS está usando la presentada en 2018.

Verifique su estado de pago a través del portal del IRS

Puede verificar su estado de pago a través del portal del IRS aquí. Si el portal

le dice “estado de pago no disponible”, el IRS dice que hay varias razones posibles:

A.Debe presentar una declaración de impuestos, pero:

-No se ha terminado de procesar su devolución de 2019

-La aplicación aún no tiene sus datos; estamos trabajando para agregar más datos para permitir que más personas lo usen.

B.Por lo general, no presenta una declaración y:

-Ha utilizado la opción ““No declarantes”: ingrese la información de pago aquí”, pero todavía no se ha procesado su entrada.

-Recibe beneficios de SSI o VA; pero aún no se ha cargado información en los sistemas para personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos.

C.No es elegible para un pago.

Compruebe si tiene una cuenta bancaria inactiva

Si el IRS intentó enviar su cheque a una cuenta bancaria anterior, y fue rechazado, recibirá un cheque en papel, que tardará más en recibirse.

“Si la cuenta está cerrada o ya no está activa, el banco rechazará el depósito y se le emitirá un cheque que se enviará por correo a la dirección que tenemos registrada para usted”, dice el IRS. “Esta es generalmente la dirección en su declaración de impuestos más reciente o actualizada a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). No necesita llamar al IRS para cambiar su método de pago o actualizar su dirección en este momento”.

El IRS agrega: “Como lo exige la ley y por razones de seguridad, se enviará una carta sobre el Pago a la última dirección conocida de cada destinatario dentro de los 15 días posteriores a la realización del Pago. La carta proporcionará información sobre cómo se realizó el Pago y cómo informar cualquier incumplimiento para recibir el Pago”.

Si no tiene una cuenta bancaria, recibirá un cheque en papel, lo que conlleva más tiempo. “Enviaremos su pago por correo a la dirección que tenemos registrada para usted. En general, esta es la dirección en su declaración de impuestos más reciente o actualizada a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) ”, dice el IRS.

Consulte con su servicio de preparación de impuestos, si tiene uno

Algunas personas que usaron TurboTax o H&R Block informaron que no han recibido sus cheques. El IRS explica:

“Cuando presentó su declaración de impuestos, si eligió un producto de liquidación de reembolso para fines de depósito directo, es posible que haya recibido una tarjeta de débito prepaga. En algunos casos, su pago de impacto económico puede haberse dirigido a la cuenta bancaria asociada con el producto de liquidación de reembolso o la tarjeta de débito prepaga. Si el producto de liquidación de reembolso o la cuenta asociada está cerrada o ya no está activa, el banco debe rechazar el depósito y devolverlo al IRS”.

En ese caso, el IRS procesará el pago devuelto y enviará automáticamente el cheque “a la dirección en la declaración de impuestos de 2019 o 2018, o la dirección en el archivo del Servicio Postal de los Estados Unidos”. Los cheques enviados por correo pueden demorar más en recibirse.

Asegúrese de no depender de la declaración de impuestos de otra persona

Si usted es dependiente de la declaración de impuestos de otra persona (como la de un padre), no califica para un cheque de estímulo, según el IRS. Muchos estudiantes universitarios han caído en esta categoría.

Asegúrese de no superar los límites de ingresos y de cumplir con otras calificaciones

Es posible que simplemente no califique para un cheque de estímulo. Debe cumplir con ciertos límites de ingresos para calificar para un cheque de estímulo COVID-19.

Aquí están esos límites, según el IRS:

“Los ciudadanos de EE.UU. Y los extranjeros residentes en EE.UU. Recibirán el Pago de Impacto Económico de $1,200 para contribuyentes individuales o jefes de familia, y $2,400 para casados ​​que presentan una declaración conjunta si no son dependientes de otro contribuyente y tienen un número de Seguro Social elegible para trabajar con un ingreso bruto ajustado a:

*$75,000 para individuos si su estado civil es soltero o casado que presenta por separado

*$112,500 para jefes de hogar y

*$150,000 para parejas casadas que presentan declaraciones conjuntas

Los contribuyentes recibirán un pago reducido si su AGI está entre:

*$75,000 y $99,000 si su estado civil era soltero o casado que presentaba por separado.

*$112,500 y $136,500 para cabeza de familia.

*$150,000 y $ 198,000 si su estado civil es casado y presentaron una declaración conjunta.

El monto del pago reducido se basará en el ingreso bruto ajustado específico de los contribuyentes.

El IRS dice que necesita un número de seguro social elegible para obtener un cheque.

Según el IRS, si usted es “un extranjero no residente” según la ley, entonces no califica para un cheque

Asegúrese de dar al IRS su información básica

No todos necesitan presentar una declaración de impuestos para obtener un cheque de estímulo, pero algunas personas lo hacen. Puede averiguar si necesita presentar una declaración de impuestos aquí.

Algunas categorías de personas no necesitan presentar declaraciones de impuestos para obtener sus cheques.

El IRS dice:

“No es necesario que presente una declaración de impuestos y recibirá automáticamente un pago de $1,200 si recibió jubilación del Seguro Social, SSDI, beneficios de sobrevivientes, SSI, beneficios de jubilación ferroviaria o beneficios de compensación y pensión de VA (C&P) en 2019. No necesita ponerse en contacto con el IRS, la Administración del Seguro Social (SSA), la Junta de Retiro Ferroviario (RRB) o Asuntos de Veteranos.

El IRS utilizará la información de sus beneficios de 2019 para generarle un Pago si no presentó declaraciones de impuestos en 2018 o 2019. Recibirá su Pago como depósito directo o por correo, tal como normalmente recibiría sus beneficios federales.

Pero, ¿qué sucede si usted no es una de las personas mencionadas anteriormente y no presentó una declaración de impuestos federales para 2018 o 2019?

“Debe proporcionar información básica al IRS para recibir su pago. El IRS lo insta a tomar una de las siguientes acciones tan pronto como pueda”, dice el IRS sobre esas personas.

Puede usar la herramienta de pago para quienes no declaran para ingresar información que el IRS necesita aquí. Si el IRS no obtiene su información, no recibirá un cheque.

Algunas personas se han encontrado con problemas técnicos en este sitio. Si el IRS rechaza su información, asegúrese de haberla escrito exactamente como aparece en su declaración de impuestos. Deletree avenida en lugar de ave. (y cosas así) y esté atento a las abreviaturas, la ortografía y las diferencias de puntuación.

Un truco que funciona para algunas personas: escribir su información en mayúsculas. También puede intentar eliminar todos los signos de puntuación.

Intente agregar su información de 2018 si la de 2019 no funciona.

Este es el original de Heavy.com escrito por Jessica McBride.