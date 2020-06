Carlos Lehder, el reconocido narcotraficante de los años 80, quien se dio a conocer incluso antes que el propio capo del nacotráfico, el infamemente célebre, Pablo Escobar, finalmente salió de prisión, tras permanecer 33 años tras las rejas y estar condenado a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos.

La noticia fue revelada por el diario colombiano El Tiempo, donde se aseguró que el capo colombiano fue enviado de Estados Unidos a Alemania, país al que llegó la noche del martes

El reconocido ex narcotraficante, quien incluso ofreció al gobierno de turno cuando delinquía pagar la deuda externa de Colombia, debido al enorme capital que poseía gracias a sus negocios criminales, viajó desde Nueva York hasta Frankfurt, según reveló el citado diario.



Ledher, quien ya tiene 70 años, había sido encarcelado desde que tenía 37 y pudo viajar a Alemania, gracias a que cuenta con la nacionalidad de ese país ya que su padre era ciudadano alemán.

VideoVideo related to salió libre narcotraficante carlos lehder, el capo que entregó pablo escobar: videos 2020-06-18T01:25:17-04:00

“La embajada de Colombia en Washington no ha sido notificada oficialmente de la supuesta extradición de Lehder a Alemania. Sin embargo, la justicia estadounidense no tiene la obligación de notificar a la embajada de Colombia, porque en este momento no hay ninguna solicitud colombiana de extradición pendiente sobre Lehder”, destacó El Tiempo.

El confeso narcotraficante, quien fue entregado por Pablo Escobar, y quien fue socio del carte del Medellín, en 1987 fue extraditado a Estados Unidos.

VideoVideo related to salió libre narcotraficante carlos lehder, el capo que entregó pablo escobar: videos 2020-06-18T01:25:17-04:00

Aunque su condena de cadena perpetua (+ 135 años) le había sido reducida tras haber cooperado con la justicia estadounidense declarando contra el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, su familia llevaba años asegurando que las autoridades habían violado el acuerdo y se negaban a liberarlo bajo un programa de protección a testigos.



El medio alemán ‘Der Spiegel’ aseguró que Ledher no será procesado en Alemania por ningún delito, ya que su condena es Esatdos Unidos fue cumplida, po lo que su extradición al país europeo se trató de un acuerdo diplomático. Asimismo mencionaron que Lehder está muy enfermo.

VideoVideo related to salió libre narcotraficante carlos lehder, el capo que entregó pablo escobar: videos 2020-06-18T01:25:17-04:00

Óscar Arroyave, abogado de Lehder, le dijo a El Tiempo que en Alemania vive una hermana del colombiano y que las autoridades colombianas no lo requieren por procesos pendientes.

El defensor explicó al mencionado diario que Lehder pudo salir de prisión tras una rebaja grande por colaboración con la justicia.

VideoVideo related to salió libre narcotraficante carlos lehder, el capo que entregó pablo escobar: videos 2020-06-18T01:25:17-04:00

“Carlos fue condenado a cadena perpetua más 135 años. Pero entregó evidencia de las transacciones de narcotráfico con el dictador panameño. Ese fue el único proceso en el que testificó”, dijo Arroyave, explicando que hubo errores por los que no salió antes.

“Después de la rebaja a Carlos le quedaron 55 años (…) Pero si yo hubiera sido su abogado en ese momento, Carlos estaría en su casa hace 15 o 20 años. Nunca debió ir a juicio. Ese fue su primer error. Y la colaboración estuvo mal hecha. Por eso estuvo tanto tiempo en la cárcel”, concluyó el abogado.