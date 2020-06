Top 5 Últimas Noticias Junio 4 de 2020

Las noticias a mitad de semana se encabezan con el arresto a todos los exagentes involucrados en la muerte de George Floyd. Ahora están los cuatro bajo custodia como reporta CNN.

Thomas Lane y Tou Thao fueron procesados en la cárcel del condado de Hennepin alrededor de las 5 p.m. hora local del miércoles, según los registros de la cárcel. El exagente J. Alexander Kueng se entregó a primera hora de la tarde, dijo su abogado Thomas Plunkett a CNN.

Y por supuesto Derek Chauvin, fue acusado de homicidio intencional sin premeditación haciendo más grave el crímen que se le imputa pues su presionó el cuello de Floyd durante tres minutos más cuando él ya estaba inconsciente.

El homicidio sin premeditación o también conocido como “en segundo grado” se da cuando una persona causa la muerte de otra con la intención de efectuar la muerte de esa persona pero sin premeditación.

Resumiendo, los cuatro están ya detenidos bajo fianza para cada uno de US$1 millón.

FAMILY’S REACTION: This is a bittersweet moment. We are deeply gratified that @AGEllison took decisive action, arresting & charging ALL the officers involved in #GeorgeFloyd's death & upgrading the charge against Derek Chauvin to felony second-degree murder. #JusticeForGeorge pic.twitter.com/jTfXFHpsYl

— Benjamin Crump, Esq. (@AttorneyCrump) June 3, 2020