[VER]: Abogado de la familia de Rayshard Brooksdice “fue asesinado en cámara”

El abogado que representa a la familia de Rayshard Brooks dijo en una rueda de prensa que un Taser no es un arma mortal y calificó la muerte de Brooks en el estacionamiento de un restaurante Wendy’s como una situación de “asesinato en cámara”.

Los abogados hablaron frente a una gran foto de Brooks, quien recibió un disparo durante un enfrentamiento con agentes de la policía de Atlanta en un restaurante Wendy’s. El tiroteo provocó protestas en toda la ciudad, y el jefe de policía se retiró a raíz de ello. Puede ver el video de su conferencia de prensa aquí:

El abogado, L. Chris Stewart, hablándole hipotéticamente al oficial, dijo:

“Él (Brooks) no estaba lo suficientemente cerca como para hacerte daño. Podrías haberlo derribado, pero en vez recibió un balazo en la espalda. Un hombre que ese mismo día estuvo celebrando el octavo cumpleaños de su hija en una sala de juegos. Que tiene tres niñas de 8, 2 y 1 años, y un hijastro de 13. Con ellas nos sentamos hoy y las vimos jugar, reír y no darse cuenta del hecho de que su padre fue asesinado frente a una cámara. Una escena que seguimos repitiendo, mientras vemos a Gianna Floyd en Houston, ajena a que su padre fue sometido y asesinado”.

“¿Cuántos ejemplos más necesitaremos? Las cámaras lo están haciendo, todos ustedes lo están filmando, lo están haciendo, lo están cubriendo, la gente que protesta lo está haciendo, ¿qué más va a requerir? ¿Cuántos ejemplos más vamos a necesitar? De hecho, pensé que íbamos a superar todo esto. Pensé que esto finalmente comenzaría a terminar con todos estos cambios”.

Las autoridades publicaron anteriormente un video en el que afirman que muestra a Brooks apuntando con un taser a un oficial antes de que un segundo oficial abriera fuego.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 10:30 p.m. del 12 de junio. La Oficina de Investigación de Georgia escribió que “obtuvo un video de vigilancia adicional del restaurante Wendy’s. Los agentes también han revisado videos publicados en redes sociales. Estos nuevos videos indican que durante una lucha física con los oficiales, Brooks obtuvo uno de los Tasers del oficial y comenzó a huir de la escena. Los oficiales persiguieron a Brooks a pie y durante la persecución, Brooks se volvió y apuntó con esta al oficial. El oficial disparó su arma y derribó a Brooks … Un relato anterior de este incidente se basó en la cámara del cuerpo del oficial que fue derribada durante la lucha física, evitando la captura de todo el incidente del tiroteo”.

El abogado de la familia dijo que los oficiales no verificaron de inmediato el pulso de Brooks y que llegó el momento del “cambio sistémico completo”

El abogado de la familia anotó que el jefe de policía había renunciado y teorizó: “Tal vez ella se dio cuenta, ¿qué más podría hacer yo en cuanto a capacitación? Saben que no deberían haber hecho eso. ¿Necesitamos comenzar de nuevo y volver a contratar a todos los oficiales para volver a capacitarlos? Qué otras opciones tenemos. El problema es que se les ha dado margen de maniobra para usar la fuerza letal con demasiada frecuencia y demasiado tiempo y esto es lo que nos queda”.

Dijo que varios testigos estaban en la escena y dijeron que “los oficiales primero fueron y se pusieron guantes de plástico y recogieron sus casquillos después de que lo mataron antes de prestarle ayuda. Contamos 2 minutos y 16 segundos antes de que incluso le revisaran el pulso. Y la gente se pregunta por qué todos están enojados. Solo mira el video mientras yace allí muriendo mientras los oficiales se paran allí y uno … lo voltea”.

#BREAKING Large crowd gathering outside a Wendy’s in #Atlanta following an officer involved shooting. Police allegedly fatally shot an unarmed black man in the parking lot around 11:30pm. So far, they have only confirmed an officer-involved shooting. Few details. #AtlantaProtests pic.twitter.com/HHgi899Kj2 — Eric Wasserman 🦆 "WASS" (@EricWasserman1) June 13, 2020

Stewart dijo que los oficiales podrían haber recogido casquillos para que la gente no pudiera ver “qué tan lejos estaban cuando dispararon o encontrar las posiciones”, aunque esto no está probado.

Dijo que está de acuerdo con el alcalde en que el oficial que disparó su arma debería ser despedido y también ser procesado. La familia se reunió con el fiscal de distrito. “Queremos justicia. Pero ni siquiera sé qué es eso, y he estado haciendo esto 15 años. Ya ni siquiera sé qué es … Sé que no es justicia lo que está sucediendo en la sociedad en este momento. Simplemente no hay mucho que podamos decir o hacer como sociedad”, dijo Stewart.

Dijo también que era hora de “un cambio completo y sistemático”, y agregó que, en otros casos, los blancos con armas mortales no fueron “asesinados”.

Dijo que Rayshard recibió un disparo cuando estaba corriendo”. “Estamos muy preocupados tratando de encontrar una vacuna para el coronavirus … pero nadie está tratando de encontrar una vacuna para las violaciones de los derechos civiles”. “Nadie está tratando de encontrar una vacuna para descubrir por qué los oficiales presionan tan rápido a los afroamericanos. No hay una avalancha de dinero … tratando de poner fin a esa epidemia “, dijo Stewart.

Añadió: “Lucharemos por la justicia. Tratear de arrestar al policía … demandar a la ciudad y ver si se conforman. No lo sé. Pero estamos cansados. Y si no se entiende por qué se puede ser de un color diferente, se puede ser de un género diferente, puede que no sea de Georgia, ese entonces puede ser el problema”.

Un segundo abogado dijo que las familias están pidiendo “empatía”. Solo un poco de empatía. Si este oficial de hoy hubiera sido un poco más empático y un poco menos asustado, entonces probablemente no tendríamos un cliente muerto, y no estaríamos aquí hablando con usted como lo estamos ahora. Hay muchas cosas sistémicas que están mal con la policía en este país”.

Añadió: “Estamos cansados. Seguiremos haciendo esto mientras haya una necesidad, pero no queremos que haya una necesidad … si una pistola Taser no es un arma mortal, entonces es no es un arma mortal ni cuando la tengo yo ni cuando la tiene un oficial”.

Agregó que el liderazgo falló. “Tal vez el jefe de policía necesitaba renunciar porque, sea lo que sea que estén haciendo desde arriba, no está llegando al fondo”.

Dijo que “la vigilancia en este país y ciudad necesita cambiar a algo más comunitario y empático … la forma en que están vigilando a nuestra comunidad está mal”. Está causando la muerte y ya no lo vamos a soportar”.

Dijo también que la gente teme por las cosas: edificios, tiendas, restaurantes. “Pero las vidas de las personas … de los estadounidenses, de los negros, de los seres humanos son, en mi opinión, son más importantes que cualquier tienda o restaurante”.

“No conozco personalmente a esos dos oficiales, pero solo mirando la cinta me di cuenta de que estaban asustados”, agregó el abogado. Dijo que si “tienes miedo, no necesitas ser un oficial de policía. Si no comprende la comunidad en la que está vigilando, no debería ser un oficial de policía“.

El GBI en su reporte oficial así también escribió:

“La información preliminar indica que aproximadamente a las 10:33 pm, se envió el APD a Wendy’s ubicado en 125 University Ave, Atlanta, GA. Los oficiales respondieron a una queja de un hombre en un vehículo estacionado en el camino mientras dormía, causando que otros clientes condujeran alrededor del vehículo. Se realizó una prueba de sobriedad de campo en el sujeto.

Después de fallar la prueba, los oficiales intentaron ponerlo bajo custodia. Durante el arresto, el sujeto resistió y se produjo una lucha. El oficial desplegó un Taser. Los testigos informan que durante la lucha el hombre lo agarró y estaba en posesión del Taser. También se ha informado que el sujeto fue baleado por un oficial durante la lucha por el Taser”.

