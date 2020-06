¿Cuáles gimnasios 24 Hour Fitness no volverán a reabrir? [LISTA COMPLETA]

La cadena nacional de gimnasios 24 Hour Fitness anunció que cerrará 134 ubicaciones después de declararse en bancarrota Capítulo 11 el lunes. Conforme a la aprobación de la corte, declararse en bancarrota le dará a la compañía un estimado de $250 millones en financiamiento de deudor en posesión, lo que permitirá que la mayor parte de las 431 ubicaciones del gimnasio en todo el país reabran después de que se levanten las restricciones por coronavirus.

Tony Ueber, el CEO de la compañía, dijo en un comunicado: “Si no fuera por COVID-19 y sus efectos devastadores, no estaríamos presentando la solicitud para el Capítulo 11. Dicho esto, tenemos la intención de utilizar el proceso para fortalecer el futuro de 24 Hour Fitness para nuestro equipo y los miembros del club, así como para nuestros grupos de partes interesadas”.

Today, we embark on a new chapter in order to serve our members and communities long into the future. Please visit https://t.co/bFt0QwSCP8 to learn more. pic.twitter.com/fWKHz6jG1M

— 24 Hour Fitness (@24hourfitness) June 15, 2020