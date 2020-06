16 años de la muerte del presidente Ronald Reagan. ¿Cómo murió?

El 5 de junio de 2004 el ex Presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan falleció a los 93 años de neumonía después de más de una década sufriendo Alzheimer. El funeral de estado duró hasta seis días. Finalmente el 11 de junio el Presidente George Washington Bush decretó un día nacional de luto.

Según explicó por aquel entonces la CNN, su hija, Patti Davies, expresó cómo habían sido sus últimos instantes:

“En el último momento, cuando su respiración nos dijo que era el fin, abrió sus ojos y miró directamente a mi madre. Se abrieron esos ojos que no se habían abierto por días, y no estaban opacos ni vagos. Estaban claros y azules y llenos de amor. Si una muerte puede ser hermosa, la suya lo fue.”

También la CNN explica cuáles fueron las últimas palabras que le pudo dedicar su mujer, la ex Primera Dama Nancy Reagan: “Este último instante es el mejor regalo que me podrías haber dado.”

Ronald Reagan 🇺🇸 died #OTD 2004

"Ronald Reagan believed in the courage and triumph of free men. And we believe it, all the more, because we saw that courage in him."

– George W. Bush 🇺🇸#POTUS ❤ pic.twitter.com/p1Ytm7CvoQ

— Presidential Wisdom (@PrezWisdom) June 5, 2020