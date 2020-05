Wendy’s ofrece GRATIS sánduches de pollo picante hasta el 23 de mayo

La cadena de comida rápida Wendy’s es bien conocida por dar buenas promociones a través de su app, que debes descargar en tu teléfono para no perdértelas.

Por eso te compartimos que durante todo el mes de mayo, tendrá otra rica promoción GRATIS que puedes sumar a tu orden de compra.

Wendy’s anunció al iniciar este mes en su página web que podrás obtener un sándwich de pollo picante totalmente gratis, con tu compra.

La promoción es válida en cualquier compra que hagas, incluso con unas papas chicas solamente. Para obtener tu sánduche debes tener descargada la app de Wendy’s en tu teléfono para que te hagan válida la oferta.

Hay sánduche de pollo

Varias páginas web como delish.com ya reportan esta noticia:

“Wendy’s es bien conocido por dar buenas promociones a través de su app, y ahora, durante todo el mes de mayo, podrás obtener un sándwich de pollo picante totalmente gratis!”, dice Delish.

No olvides que para poder aprovechar esta oferta, tal como lo explica La Opinión en su artículo deberás descargar la app de Wendy’s en tu teléfono, si aún no la tienes instalada.

Una vez que abras la app, deberás hacer clic en la sección de ‘Ofertas’. Allí podrás ver qué ofertas están disponibles y podrás encontrar la oferta en la que te darán el sándwich de pollo picante con cualquier compra. Thrillist aclara que esto significa que puedes incluso hacer un solo pedido de papas fritas o una bebida y llevarte tu sándwich.

Mucho ojo, pues la promoción finalizará el 23 de mayo, como lo explica Clark deals

y sólo podrás llevarte un sándwich gratis por semana, lo que quiere decir que podrás disfrutar de este platillo hasta esta fecha.

Recuerda que es poco probable que Wendy’s ponga en oferta alguna de sus hamburguesas, ya que está teniendo escasez de carne debido a problemas por la actual pandemia del coronavirus.

No hay hamburguesas de carne

Esta oferta de Wendy’s seguramente alegrara a muchos de quienes estaban contrariados con el anuncio de la misma cadena esta semana de que no iba a seguir vendiendo hamburguesas de carne como lo publicamos recientemente aquí en Ahora Mismo.

Numerosos restaurantes de Wendy’s en todo el país ya han eliminado temporalmente las hamburguesas de sus menús debido a la escasez de carne en medio del coronavirus, y así lo manifestation los clientes de todo el país.

La pandemia forzó a esta medida y los clientes decepcionados que desean pedir comida para llevar o ir al drive-thru no puediero evitar hacer referencia al famoso eslogan de la cadena de los años 80 y preguntar: “¿Dónde está la carne?” (Where is the beef?)

En respuesta, Wendy’s hizo la siguiente declaración: “Como probablemente haya escuchado, actualmente los proveedores de América del Norte de carne de res enfrentan desafíos de producción. Debido a esto, algunos de nuestros artículos del menú pueden ser escasos en algunos de nuestros restaurantes en este entorno actual. Esperamos que esto sea temporal, y estamos trabajando diligentemente para minimizar el impacto en nuestros clientes y restaurantes”.

En un correo electrónico a Heavy, un portavoz de Wendy explicó:

Es ampliamente conocido que los proveedores de carne de res en América del Norte actualmente enfrentan desafíos de producción. Continuamos suministrando hamburguesas a todos nuestros restaurantes, con entregas dos o tres veces por semana, lo que es consistente con los horarios normales de entrega. Sin embargo, algunos de nuestros elementos de menú pueden estar temporalmente limitados en algunos restaurantes en este entorno actual. Estamos trabajando diligentemente para minimizar el impacto en nuestros clientes y restaurantes, y continuamos trabajando con nuestros socios proveedores para monitorear esto de cerca”.

A buen obsequio no hay que ponerle peros

Así que aunque no hay carne sí hay pollo hay que aprovechar de ser posible esta promoción!

Aquí puedes descargar la app de Wendy’s desde tu teléfono celular.