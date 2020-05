Wendy’s no servirá hamburguesas debido a carencia de carne por COVID-19

Numerosos restaurantes de Wendy’s en todo el país han eliminado temporalmente las hamburguesas de sus menús debido a la escasez de carne en medio del coronavirus, según reportan sus clientes de todo el país.

En un desafortunado giro del destino, los clientes decepcionados que desean pedir comida para llevar o ir al drive-thru no pueden evitar hacer referencia al famoso eslogan de la cadena de los años 80 y preguntar: “¿Dónde está la carne?” (Where’s the beef?)

En respuesta, Wendy’s hizo la siguiente declaración: “Como probablemente haya escuchado, actualmente los proveedores de América del Norte enfrentan desafíos de producción de carne de res. Debido a esto, algunos de nuestros artículos de menú pueden ser escasos de vez en cuando en algunos restaurantes en este entorno actual. Esperamos que esto sea temporal, y estamos trabajando diligentemente para minimizar el impacto en nuestros clientes y restaurantes”.

En un correo electrónico a Heavy, un portavoz de Wendy explicó: “Es ampliamente conocido que los proveedores de carne de res en América del Norte actualmente enfrentan desafíos de producción. Continuamos suministrando hamburguesas a todos nuestros restaurantes, con entregas dos o tres veces por semana, lo que es consistente con los horarios normales de entrega. Sin embargo, algunos de nuestros elementos del menú pueden estar temporalmente limitados en algunos restaurantes en este entorno actual. Estamos trabajando diligentemente para minimizar el impacto en nuestros clientes y restaurantes, y continuamos trabajando con nuestros socios proveedores para monitorear esto de cerca.

Debido a la escasez de carne, Wendy’s, la primera cadena de comida rápida que promueve las hamburguesas de carne “nunca congeladas”, tiene numerosos lugares que ahora no sirven empanadas de carne, según los clientes desde California a Carolina del Sur que tuitearon lo tristes que estaban al descubrir que no podían conseguir una hamburguesa con queso de Wendy’s.

Si bien ciertos lugares simplemente eliminaron los productos de carne del menú, otros restaurantes han publicado carteles en la puerta principal para notificar a los clientes sobre el cambio.

Un usuario en línea tuiteó: “Fui a Wendy’s en Ft. Scott Kansas y estaban totalmente sin carne. No pude evitar decir … “¿Dónde está la carne?”

I just pulled up a Wendy’s and why the girl say they out of beef and chicken, so what the hell yall open for? — ramona flowers (@hailpeezy) May 4, 2020

Pulling up to Wendy’s thinking imma get a Baconator only to find out there’s a shortage of beef??? Whyyy 😭😭 pic.twitter.com/N9M4e5YFUq — Low Expectations 🤘🏻 (@E_M1321) May 5, 2020

Corona has finally done it…. no beef at wendy’s …

💔heart been broke some many times⏱ — C H L O E (@chloemstagnolia) May 2, 2020

Numerosos clientes también compartieron en Twitter que ciertas locaciones ya no estaban sirviendo hamburguesas dobles o triples debido a la escasez de carne. Sin embargo, un usuario de Twitter compartió: “Wendy’s me dijo que no podía pedir una hamburguesa doble, debido a la escasez de carne. Entonces, el tipo me recomendó que pidiera dos hamburguesas individuales en su lugar “.

Las plantas procesadoras de carne en todo Estados Unidos se han cerrado en medio del coronavirus

Debido a los espacios cerrados y al ambiente de trabajo dentro de una planta de procesamiento, el coronavirus ha devastado a los empleados de empacadoras de carne a un ritmo alarmante. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, a partir del 1 de mayo, casi 5,000 trabajadores de carne y aves de corral en las instalaciones de procesamiento en 19 estados han sido diagnosticadas con el virus. Ha habido 20 muertes de empleados relacionados con COVID-19.

Los CDC no están tomando la situación a la ligera y están alentando cambios importantes dentro de las plantas empacadoras de carne de inmediato: “Como parte de la respuesta nacional COVID-19, el riesgo reconocido para la operación de instalaciones de carne y aves de corral requiere una acción inmediata para disminuir los riesgos para los trabajadores, preservar la función de las instalaciones y mantener el suministro de alimentos. La implementación colaborativa de controles de ingeniería, controles administrativos, limpieza y desinfección mejoradas, y control de fuentes en instalaciones de procesamiento de carne y aves de corral podría reducir COVID-19 entre los trabajadores que apoyan esta industria crítica”.

Tyson, un importante proveedor de productos cárnicos en Estados Unidos, que se ha visto obligado a cerrar plantas en Dakota City, Nebraska y Pasco, Washington, así como dos plantas de carne de cerdo en Iowa, emitió la siguiente declaración el 4 de mayo: “Tenemos y esperamos continuar enfrentando ralentizaciones e inactividad temporal de las instalaciones de producción debido a la escasez de miembros del equipo o las elecciones que hacemos para garantizar la seguridad operativa”.

En abril, el estadounidense Smithfield, uno de los mayores productores de carne de cerdo de la nación, anunció que cerraría su planta en Sioux Falls, Dakota del Norte, después de que más de

800 empleados dieron positivo por coronavirus. A partir del 4 de mayo, la planta de Smithfield está empezando a reabrir lentamente con las nuevas medidas de seguridad implementadas.

Este es el artículo original en inglés de Heavy.com