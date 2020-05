Jenn Casey murió en accidente de avioneta en Canadá: ¿quién era la capitana?

El 17 de mayo, la capitana Jenn Casey murió después de ser expulsada de una de las avionetas de la flota Snowbirds de las fuerzas canadienses, en Kamloops, Columbia Británica, Canadá.

El accidente ocurrió cuando dos naves Snowbirds despegaban del aeropuerto de Kamloops, una ciudad a unas 200 millas al noreste de Vancouver.

Un video del incidente muestra que poco después del despegue, uno de los aviones pareció desviarse y levantarse abruptamente antes de girar y comenzar a caer en picada hacia el suelo. En ese momento, se vio a dos personas siendo expulsadas del avión, antes de que chocara contra una casa.

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. – Comd RCAF pic.twitter.com/8U41bdVqcU — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) May 18, 2020

Los Snowbirds de las Fuerzas Canadienses (CF) han estado en medio de una gira a través del país para “honrar a los canadienses que han hecho su parte para combatir la propagación del COVID-19”, como parte de la Operación Inspiración. El equipo vuela en una formación de nueve aviones, y Casey estaba en una de las aeronaves, piloteada por el Capitán Richard MacDougall.

La Real Fuerza Aérea Canadiense (RCAF) tuiteó poco después del incidente, confirmando que uno de los miembros de los CF Snowbirds había muerto y el otro sufrió lesiones graves, pero no mortales. Luego confirmó la identidad del miembro fallecido como la capitán Jenn Casey.

Here's a video that was sent to us at @RadioNLNews from earlier this morning. #Kamloops pic.twitter.com/hc61YWscmQ — Victor Mario Kaisar (@supermario_47) May 17, 2020

“El RCAF ha sufrido otra pérdida trágica de un miembro dedicado del equipo RCAF. Estamos profundamente tristes y afligidos junto a la familia y amigos de Jenn. Nuestros pensamientos también están con los seres queridos del Capitán MacDougall. Esperamos una pronta recuperación de sus lesiones. Comd RCAF”, aseguraron en un comunicado.

It is with heavy hearts that we announce that one member of the CF Snowbirds team has died and one has sustained serious injuries. We can confirm that we have contacted all primary family members of those involved. More information will be communicated in the near future. — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) May 17, 2020

Desde el accidente, muchas personas han estado publicando homenajes en honor a Casey desde que la RCAF reveló la identidad del miembro fallecido de los Snowbirds.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, lamentó lo ocurrido y mostró su dolor.

“Esta noche, me uno a todos los canadienses para llorar la pérdida de un miembro del equipo de inspiración de la operación CF Snowbirds, la capitana Jennifer Casey. Le envío mis más sinceras condolencias a sus seres queridos y le deseo al capitán Richard MacDougall una recuperación total”, dijo el Ministro.

La cuenta de Twitter de las Fuerzas Canadienses en los EE. UU. Publicó un emotivo homenaje también.

A Nova Scotian storyteller, she was a journalist before joining as a Public Affairs Officer. Across Canada and the United States, she brought stories and smiles.

She was one of us, our sister. Captain Jenn Casey died today. Please say her name.

Remember Jenn. -30- pic.twitter.com/irCwKc5ThY — Canadian Forces in 🇺🇸 (@CAFinUS) May 18, 2020

“Una narradora de cuentos de Nueva Escocia que fue periodista antes de unirse como Oficial de Asuntos Públicos. A través de Canadá y Estados Unidos, trajo historias y sonrisas. Ella era una de nosotros, nuestra hermana. La capitana Jenn Casey murió hoy. Por favor digan su nombre. Recuerden a Jenn -30-“, dijo la fuerza despledada de EE.UU.

El fotógrafo y periodista de aviación Tom Podolec, hizo una publicación sobre la visita del equipo de los Snowbirds a Toronto durante la Operación Inspiración.

“Descansa Capitán Jennifer Casey. El equipo estaba muy feliz cuando visitaron el aeropuerto Toronto Pearson el pasado fin de semana. Trajeron alegría, sonrisas, esperanza e inspiración a muchos canadienses en todo Canadá durante este momento tan difícil. Cielos azules, Jenn”, comentó Podolec.

La medallista de oro olímpica Heather Moyse publicó: “Hace casi 2 años, conocí a la capitán Jenn Casey cuando tuve el privilegio de volar en uno de los CF Snowbirds. Ella era una luz y una bola de energía positiva, y estoy tan triste por saber que más personas no serán tan afortunadas como yo de haberla conocido. #Snowbirds #OpInspiration #descansa en paz”.

Almost 2 years ago, I met Capt Jenn Casey when I had the privilege of flying in one of the @CFSnowbirds. She was a light & a positive ball of energy, & I am so heart-broken to know that more people will not be as lucky as I was to have met her. 💔#Snowbirds #OpInspiration #RIP pic.twitter.com/oxOdYA3ebW — Heather Moyse (@HeatherMoyse) May 18, 2020

La valla alrededor del aeropuerto de Kamloops, donde ocurrió el incidente, ahora sirve como un monumento a Casey, como muestra este video.

Casey era de Halifax, Nueva Escocia, en la costa este de Canadá, y trabajó durante muchos años como reportera, productora y presentadora en Halifax y Belleville, Ontario.

RIP Captain Jennifer Casey 😢💔

The team was so happy when they visited Toronto Pearson Airport last weekend. They brought joy, smiles, hope and inspiration to many Canadians across Canada during this very difficult time. 🇨🇦

Blue skies Jenn. https://t.co/TSTQrFrov1 pic.twitter.com/undLpyMQnp — Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) May 18, 2020

Obtuvo una licenciatura en artes de la Universidad Dalhousie en Nueva Escocia, una licenciatura en periodismo en la Universidad de King’s College en Nueva Escocia y una maestría en estudios interdisciplinarios de la Universidad Royal Roads en Columbia Británica.

La capitana se unió al CF en agosto de 2014 y su primera asignación fue como oficial de asuntos públicos en Trenton, Ontario, con la Real Fuerza Aérea Canadiense.

Según su biografía, ella pasó la temporada 2018 con un equipo de demostración de los CF que viajaba con un avión NORAD en América del Norte y el Reino Unido. Se unió a los Snowbirds en noviembre de 2018.