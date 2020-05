Trump visitará planta de Ford en Michigan ¿Le obligarán a usar máscara facial COVID-19?

Como reporta CNN se espera que este jueves el presidente Trump viaje a Michigan para visitar una planta de fabricación de Ford, según confirmaron portavoces de la Casa Blanca y la empresa Ford.

Será la tercera visita presidencial a un estado en grave situación por la pandemia en las últimas semanas. Trump ya viajó a Arizona el 5 de mayo para visitar la instalación de mascarillas Honeywell N95 y la semana pasada visitó una planta de distribución de equipos de protección personal en Pensilvania.

Y como es costumbre, el presidente nunca usa máscaras faciales, por eso la pregunta es si en esta oportunidad Ford le obligue a hacerlo dentro de las reglas de la empresa.

Según un reporte de CBS News, la política de esa empresa es que cada visitante debe usar equipo de protección personal, que incluye máscaras contra COVID-19.

“Nuestra política es que todos usen PPE para evitar la propagación de COVID-19”, indicó la portavoz Rachel McCleery. “Compartimos con la Casa Blanca todos los protocolos de seguridad de Ford con anticipación y en preparación para este viaje, incluido nuestro libro de lineamientos de fabricación, el folleto de empleados y la encuesta de autoevaluación”.

.@Ford tells @CBSNews the President will have to wear a mask when he visits its Ypsilanti, MI plant on Thursday: pic.twitter.com/nnRz1ptVc8

— Weijia Jiang (@weijia) May 19, 2020