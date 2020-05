Trump terminó su cuarentena: visitó fábrica de máscaras pero no quiso usarlas

Este martes marcó para el presidente Donald Trump el fin de la cuarentena, que siguió al pie de la letra por más de mes y medio, tratando de dar un buen ejemplo al país. El mandatario viajó en su avión presidencial hasta el estado de Arizona, que ya reabrió, y quiso mostrar que lo peor del coronavirus ya pasó, en un hecho que generó muchas críticas

Según informó la Casa Blanca y en una noticia transmitida por varios medios, tras salir del confinamiento, Trump hizo su primera parada en una fábrica de máscaras en la ciudad de Phoenix. Y aunque la norma en el área donde estuvo era que todas las personas allí debían utilizar mascarillas, tal y como hacen los empleados y como hicieron los reporteros que cubrieron la visita, el Presidente se negó a ponerse un tapabocas y violó las reglas del lugar.

Así se aprecia en varias fotografías y en los videos de la visita de Trump a la planta de la compañía Honeywell, que produce tapabocas profesionales a gran escala.

Trump tours Honeywell factory in ArizonaPresident Donald Trump tours a Honeywell factory in Arizona. 2020-05-06T00:26:52Z

El periodista Jim Acosta usó sus redes sociales para denunciar la imprudencia de Trump al no usar mascaras en su visita, elemento recomendado por su propio gobierno y por autoridades de salud para evitar la propagación del coronavirus, que según expertos, por conductas como esas, pudieran incrementarse los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en los próximos días.

“Trump no usa máscara pero si usó gafas en las instalaciones de Honeywell. Otros asistentes no usaron máscaras en absoluto. Las instalaciones tienen un aviso que dice: ‘se requiere máscara facial en esta área'”, dijo Acosta, a quien Trump recientemente atacó, en su Twitter.



Audio en inglés | Donald Trump: "No podemos mantener EEUU cerrado durante cinco años"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes 05 de mayo que el grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca se reduciría a medida que el país avanza a una segunda fase para lidiar con las secuelas del brote. "Mike Pence y el equipo de trabajo han hecho un gran trabajo", dijo Trump durante una visita a una fábrica de máscaras en Arizona. "Pero ahora estamos viendo un poco de una forma diferente y esa forma es la seguridad y la apertura y probablemente tendremos un grupo diferente establecido para eso", comentó a la prensa. Cuando se le preguntó si estaba proclamando "misión cumplida" en la lucha contra el Covid-19, Trump dijo: "No, en absoluto. La misión cumplida es cuando termina". Trump dijo que Anthony Fauci y Deborah Birx, médicos que asumieron un alto perfil durante semanas de reuniones informativas televisadas a nivel nacional, seguirán siendo asesores después de que el grupo sea desmantelado. Fauci dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y Birx fue coordinadora de respuesta para la pandemia. "No podemos mantener nuestro país cerrado durante los próximos cinco años", dijo Trump, cuando se le preguntó por qué era hora de comenzar una apertura. Al menos 70 mil personas en los Estados Unidos han muerto por Covid-19, el número más alto del mundo. Trump colocó al vicepresidente Mike Pence a cargo del grupo de trabajo, que se ha reunido casi todos los días desde que se formó en marzo. La mayoría de los expertos han sugerido que los ensayos clínicos para garantizar que una vacuna sea segura y efectiva podría tomar un mínimo de 12 a 18 meses. El grupo de trabajo de la Casa Blanca ha sido menos visible en los últimos días, ya que Trump centró su atención en los esfuerzos por reabrir la economía estadounidense y no tuvo encuentros el lunes y el sábado. Trump hizo los comentarios durante una visita a las instalaciones aeroespaciales de Honeywell International Inc en Phoenix, una fábrica que ahora está haciendo máscaras protectoras. Antes de recorrer la fábrica, se reunió con los líderes tribales de los nativos americanos y firmó una proclamación "que reconoce oficialmente el grave problema de los indios estadounidenses desaparecidos y asesinados y los nativos de Alaska". #DonaldTrump #EstadosUnidos #Coronavirus 2020-05-05T23:48:05Z

Y cumpliendo su palabra de que él jamás iba a usar mascarillas de protección, como dijo hace varias semanas, el republicano hizo un recorrido por las instalaciones.

Al salir de Washington, Trump pronunció un discurso, defendiendo su orden de abrir algunos estados, lo que muchos temen termine desencadenando un feroz resurgimiento del COVID-19.



“Las personas de nuestro país deben pensar en sí mismos como guerreros. Debemos abrir”, dijo el mandatario a los reporteros. “No voy a decir que todo está perfecto, y sí, ¿habrá personas afectadas? Sí. ¿Algunas resultarán gravemente perjudicadas? Sí. Pero debemos abrir el país, y debemos abrirlo pronto”, insistió.

Trump not wearing mask but goggles at Honeywell facility. Other aides not wearing masks at all. Sign in facility says “face mask required in this area.” pic.twitter.com/Uq7Fr2ioeS

— Jim Acosta (@Acosta) May 5, 2020