Trump rechaza guía de los CDC para reabrir la economía sin aumentar muertes del COVID-19

En un momento crítico en la historia de la salud humana, una constante sobre el coronavirus ha sido que no hay suficiente información sólida. Una escasez de capacidades de prueba, un virus que los médicos no entienden completamente y un enfoque de prueba y error para tratar a los muy enfermos, se combinan para hacer que el manejo de esta pandemia sea un desafío para las personas en todos los niveles.

Lo que se sabe es que la economía está sufriendo debido al cierre de la mayoría de las empresas para frenar la propagación del COVID-19. En un esfuerzo por revivir una economía en crisis, el presidente Trump decidió que era hora de reabrir algunas partes del país.

Pero según Associated Press, la Administración Trump no está interesada en recibir orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre cómo tratar de hacerlo de manera segura en medio de la pandemia de coronavirus.

EEUU: más de 1 millón de contagios, pero estados reabren sus economíasMientras se ha superado el millón de casos positivos del nuevo coronavirus en Estados Unidos, y los muertos se acercan a los 60 mil, gran parte de los estados comenzaron a reactivar sus economías pese a las recomendaciones de los especialistas que aseguran que dicha acción podría desatar un nuevo brote de COVID-19. teleSUR https://videos.telesurtv.net/video/820738/eeuu-mas-de-1-millon-de-contagios-pero-estados-reabren-sus-economias/ 2020-04-28T04:13:52Z

Según CNN, un funcionario de la administración de los CDC les dijo que la Administración Trump no quiere el plan de 17 páginas porque “era demasiado prescriptivo”.

La guía en la zona rural de Tennessee no debería ser la misma guía para la ciudad urbana de Nueva York “, y las recomendaciones en el documento no se ajustaban a las” fases “que ya habían sido descritas por el grupo de trabajo”. La Casa Blanca y los CDC tenían ideas diferentes sobre cuán estrictas deben ser algunas de las orientaciones y cuánta precaución debería mantenerse en su lugar.

JUST NOW: "What do you have to hide?"

CT @GovNedLamont on news that WH is blocking the release of CDC guidelines to re-open safely.

"I'd love the hear what the CDC has to say."@NewDaypic.twitter.com/5I6vlwghQt

— John Berman (@JohnBerman) May 7, 2020