Trump pronostica que ganará la reelección: ¿por qué está tan seguro?

Faltan menos de seis meses para que se realicen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde Donald Trump deberá medirse contra el candidato demócrata Joe Biden.

Y aunque el actual mandatario ha recibido un montón de críticas por la manera como ha manejado la crisis del COVID-19, la promoción del odio hacia la comunidad inmigrante y últimamente la arrogancia que ha mostrado con periodistas que lo ponen en aprietos por preguntas incómodas, el republicano no tiene duda alguna de que será reelegido.

Trump, a quien analistas, e incluso encuestas, no le auguran un camino fácil para quedarse en la Casa Blanca, insiste en proclamarse como el absoluto ganador.

Así lo dejó ver este martes, a través de su cuenta de Twitter, donde dijo no solo contar con el apoyo casi total de sus votantes copartidarios, sino donde desestimó a su rival en noviembre.

"Pregúntele a China", Trump a reportera asiático-estadounidenseTrump terminó una conferencia de prensa en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca después de acalorado intercambio con la reportera de CBS Weijia Jiang. "Ha dicho muchas veces que a Estados Unidos le está yendo mucho mejor que a cualquier otro país en lo que respecta a las pruebas. ¿Por qué importa eso? ¿Por qué es una competencia global para usted si todos los días los estadounidenses siguen perdiendo la vida y estamos viendo más casos todos los días?", preguntó Jiang cuando Trump le dio el turno. Trump respondió: "Bueno, están perdiendo la vida en todas partes del mundo y tal vez esa sea una pregunta que deberían hacerle a China, no me pregunten, haga esa pregunta a China, ¿está bien? Cuando les hagas esa pregunta, puede que obtengas una respuesta inusual". Trump señaló a otra periodista para darle el turno, pero Jiang respondió: "Señor, ¿por qué me dice eso a mí específicamente? ¿Que yo debería preguntarle a China?". "Estoy diciéndoles. No se lo digo específicamente a nadie, se lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa", respondió Trump. Una reportera de CNN luego trató de hacerle dos preguntas a Trump, pero él la interrumpió y terminó abruptamente la conferencia de prensa. Trump salió inmediatamente del jardín dejando a reporteros y a los funcionarios y militares que lo acompañaban en la rueda de prensa.

“96% DE CALIFICACIÓN DE APROBACIÓN EN EL PARTIDO REPUBLICANO. ¡GRACIAS!”, comentó Trump en su red social, con infulas de triunfador. “Ganaremos en noviembre contra un hombre cansado y exhausto, el dormilón Joe Biden”.

Y es que parece que a Trump lo tienen sin cuidado los resultados de las encuestas.

La más reciente de Marquette Law School, publicada el martes, mostró al exvicepresidente aventajándolo en el estado de Wisconsin, una de las regiones determinantes en los comicios. Allí el aún no nominado candidato demócrata, lo supera con 46% contra 43% entre los votantes.



El panorama a nivel general es todavía más amplio, según Real Clear Politics, que le da a Biden el 46.8% de apoyo, con una diferencia a su favor de 4.4% sobre Trump, quien tiene el 42.4% de votantes de su lado.



Y tratando de hacer a un lado los sondeos y los pronósticos en su contra Trump usó nuevamente su Twitter, como arma de ataque y se burló de quienes lo ponen en segundo lugar.

“Tan interesante ver a todas estas personas que golpeé tan mal, expertos y consultores que nunca tuvieron la oportunidad, diciéndome cómo postularse para un cargo”, dijo Trump, elogiando su labor en el gobierno.

“Los precios del petróleo crudo suben a medida que Arabia Saudita reduce los niveles de producción. Nuestras grandes compañías de energía, con millones de TRABAJOS, están empezando a verse muy bien nuevamente. Al mismo tiempo, los precios de la gasolina en mínimos históricos (como un gran recorte de impuestos). El MEJOR de todos los mundos. Transición a la grandeza”, comentó el mandatario.



Y sobre las críticas de gobernadores como Andrew Cuomo, de Nueva York, que lo ha atacado por la falta de ayuda a ese estado, golpeado duramente por la pandemia, Trump también salió a responderles con fiereza.



“Recuerde esto, cada Gobernador que tiene una alta aprobación sobre su manejo del Coronavirus, y estoy feliz por todos ellos, de ninguna manera podría haber obtenido esos números, o tenido ese éxito, sin que yo y los Gobiernos Federales lo ayudáramos. ¡Desde ventiladores hasta pruebas, lo hicimos realidad!”, advirtió el jefe de gobierno.