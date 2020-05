Trump firma orden ejecutiva que abre una puerta para castigar redes sociales

Alrededor de las 4 p.m. de ayer 28 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para ”halar las riendas” en las redes sociales. Específicamente, la orden elimina la protección de responsabilidad para estas compañías abriendo la puerta a regulaciones federales que puedan castigar eventualmente a gigantes como Facebook, Google y Twitter por la forma como monitorean el contenido como afirma

el Washington Post.

En el anuncio, Trump afirmó que eliminaría Twitter si no fuera por “informes injustos de la prensa”, según un tweet del corresponsal de la Casa Blanca de Reuter, Jeff Mason.

La orden llega pocos días después de que Twitter aplicara una verificación de hechos a dos de los tweets del presidente Trump sobre la votación por correo. Trump afirmó que la verificación de datos era una versión de censura, según el Washington Post.

Esta mañana en Twitter Trump escribió: “¡Este será un gran día para las redes sociales y la JUSTICIA!”

So ridiculous to see Twitter trying to make the case that Mail-In Ballots are not subject to FRAUD. How stupid, there are examples, & cases, all over the place. Our election process will become badly tainted & a laughingstock all over the World. Tell that to your hater @yoyoel — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020

En un borrador de la orden ejecutiva obtenida por CNN, la administración Trump

apunta a la Ley de Decencia en las Comunicaciones, (Communication Decency Act), un intento de 1996 para limitar el acceso de menores a la pornografía en Internet. El borrador de la orden se refiere específicamente a la Sección 230, que dice: “[n] ingún proveedor o vocero de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o vocero de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información”.

“En un país que ha atesorado por mucho tiempo la libertad de expresión, no podemos permitir que un número limitado de plataformas en línea elijan a dedo el discurso al que los estadounidenses pueden acceder y transmitir en línea”, dice el proyecto de orden. “Esta práctica es fundamentalmente antiamericana y antidemocrática. Cuando las grandes y poderosas compañías de medios sociales censuran las opiniones con las que no están de acuerdo, ejercen un poder peligroso”.

Con respecto a la Sección 230, la orden ejecutiva establece:

“La Sección 230 no tenía la intención de permitir que un puñado de compañías se convirtieran en titanes que controlan vías vitales para nuestro discurso nacional con el pretexto de promover foros abiertos para el debate, y luego proporcionar a esos gigantes inmunidad general cuando usan su poder para censurar el contenido y silenciar puntos de vista que no comparten. Cuando un proveedor de servicios informáticos interactivos elimina o restringe el acceso al contenido y sus acciones no cumple con los criterios del subpárrafo (c) (2) (A), se involucra en una conducta editorial. Es la política de los Estados Unidos que dicho proveedor deba perder adecuadamente el escudo de responsabilidad limitada del subpárrafo (c) (2) (A) y estar expuesto a responsabilidad como cualquier editor y editor tradicional que no sea un proveedor en línea.

El Procurador General Barr explicó que la orden no deroga la Sección 230, según los tweets de First Squak.

U.S. ATTORNEY GENERAL BARR SAYS THE EXECUTIVE ORDER DOES NOT REPEAL SECTION 230 OF COMMUNICATIONS LAW — First Squawk (@FirstSquawk) May 28, 2020

Según Business Insider, algunas secciones del borrador de la orden ejecutiva no son legales, mientras que otras arrojarían años de precedentes relacionados con la Sección 230.

La orden ejecutiva llega poco después de que Twitter aplicara una verificación de hechos a dos de los tweets de Trump

….Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

El martes, Twitter aplicó una verificación de datos a dos de los tweets de Trump sobre la votación por correo. La verificación de datos etiquetó los tweets potencialmente engañosos y la vinculó a una página seleccionada por Twitter con enlaces y resúmenes que desacreditan el reclamo, según CNN.

We added a label to two @realDonaldTrump Tweets about California’s vote-by-mail plans as part of our efforts to enforce our civic integrity policy. We believe those Tweets could confuse voters about what they need to do to receive a ballot and participate in the election process. — Twitter Safety (@TwitterSafety) May 28, 2020

Twitter afirmó que los tweets “podrían

confundir a los votantes sobre lo que deben hacer para recibir una boleta y participar en el proceso electoral”.

Business Insider recalcó el hecho de que los controles en sí mismos fueran “engañosos”, y el CEO de Twitter, Jack Dorsey, tuiteó que la compañía actualizó el enlace para aclarar esa distinción. El enlace ahora dice “Obtenga información sobre las boletas por correo”.

….living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó que la verificación de datos de Twitter era inexacta y dirigida contra el presidente en una sesión informativa hoy más temprano. McEnany también reiteró una serie de reclamos realizados dentro del borrador de la orden de acuerdo con CNN, incluyendo reclamos que Google ayuda a China a vigilar a sus ciudadanos, Twitter difunde propaganda china y Facebook se beneficia de la publicidad china.

La sección 230 es corta, amplia y controvertida

La Sección 230 es una legislación ampliamente famosa que, según la ACLU, “inmuniza a los sitios web de responsabilidad legal por los comentarios de sus usuarios”.

“Cuando el Congreso promulgó la Sección 230, sabiamente reconoció que responsabilizar a los sitios web legalmente responsables del contenido generado por los usuarios paralizaría el mundo en línea en su rápido desarrollo”, explica la ACLU.

“La Sección 230 define la cultura de Internet tal como la conocemos: es la razón por la cual los sitios web pueden ofrecer plataformas para discursos críticos y controvertidos sin preocuparse constantemente de ser demandados”.

En un artículo sobre Lawfare, Stewart Baker, un especialista en derecho cibernético con experiencia en la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional explica que la Sección 230 “otorga a las plataformas digitales dos inmunidades: una para publicar el discurso de los usuarios y otra para censurar el discurso de los usuarios”.

Según Baker, el Reino Unido y la Unión Europea no brindan una protección tan amplia para los sitios web y “castigarán severamente cualquier plataforma que no censure a sus usuarios de inmediato”.

Baker explica que una exención de responsabilidad generalmente se trata como un subsidio que el gobierno otorgará a empresas jóvenes y prometedoras. Baker argumenta que las compañías establecidas ya no necesitan esta protección de responsabilidad y la gran tecnología ha seguido beneficiándose durante demasiado tiempo.

Baker agrega:

“Confieso ser conservador, sea lo que sea que signifique en estos días, y tengo pocas dudas de que las reglas de mediación del contenido de las redes sociales están sesgadas contra el discurso conservador.

Esto es difícil de probar, por supuesto, en parte porque las redes sociales tienen una gran cantidad de formas de perjudicar a los oradores que no son populares en el “Valley”. Sus publicaciones se pueden poner en cuarentena para que solo el orador y algunos seguidores persistentes las vean, pero nadie sabe que la distribución ha sido suprimida. O el contenido puede ser desmonetizado, de modo que los oradores impopulares dentro del Valle, incluso aquellos con muchos seguidores, no puedan usar fondos publicitarios para expandir su alcance. O las reglas facialmente neutrales, como las prohibiciones de robar o alentar el acoso, se aplican con la máxima fuerza solo a los impopulares”.

Al igual que Baker, Trump ha acusado a la gran tecnología de censurar injustamente ideas y mensajes conservadores. Axios llamó al reclamo sin fundamento y Baker no proporciona evidencia de que estas herramientas se hayan utilizado para calmar las voces conservadoras.

Trump ha atacado repetidamente el voto por correo, que existe de alguna forma en los 50 estados

So ridiculous to see Twitter trying to make the case that Mail-In Ballots are not subject to FRAUD. How stupid, there are examples, & cases, all over the place. Our election process will become badly tainted & a laughingstock all over the World. Tell that to your hater @yoyoel — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020

El voto por correo se ha convertido en un campo de batalla partidista inesperado en las últimas semanas, ya que el coronavirus pospuso una serie de elecciones en todo el país. Actualmente, los 50 estados permiten alguna versión del voto por correo, mientras que unos pocos realizan sus elecciones exclusivamente por correo.

Oregon fue el primer estado en implementar el voto universal por correo en 1998. Desde entonces, Hawai, Utah, Colorado y Washington han implementado el voto universal por correo. Ocho estados adicionales permiten que se realicen algunas elecciones por correo, mientras que cinco estados adicionales permiten que los municipios especialmente pequeños voten por correo. En la mayoría de los estados, cualquiera puede solicitar una boleta por correo, mientras que un puñado de estados requieren votos para proporcionar una razón para la solicitud.

Expandir el voto por correo es una pieza en un rompecabezas mucho más grande para proteger los derechos de voto durante la pandemia, según el Centro Brennan para la Justicia. El Brennan Center continúa enumerando cinco áreas de acción, a saber: “(1) modificación y preparación del lugar de votación; (2) votación anticipada ampliada; (3) una opción universal de voto por correo; (4) modificación y preparación del registro de votantes, incluido el registro ampliado en línea; y (5) educación al votante y prevención de manipulación”.

Para “[las] ​​personas sin acceso a Internet y al correo, aquellas que necesitan asistencia con el idioma para votar y las personas con discapacidades que dependen de las máquinas de votación para emitir un voto privado e independiente”, el Centro Brennan argumenta que algunos lugares de votación deberán permanecer abiertos al sistema universal de voto por correo.

Otras protecciones incluyen registro amplio y flexible en línea expandido y agresiva educación pública sobre las reglas de votación.

El presidente Trump,

President Trump: "I think mail-in voting is horrible, it's corrupt." Reporter: "You voted by mail in Florida's election last month, didn't you?" Trump: "Sure. I can vote by mail" Reporter: "How do you reconcile with that?" Trump: "Because I'm allowed to." pic.twitter.com/Es8ZNyB3O1 — MSNBC (@MSNBC) April 7, 2020

El secretario de prensa McEnany y la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway votaron por correo en las últimas elecciones.

Este es el artículo original de Heavy.com por Makenzie Alspaw