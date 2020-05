La foto con la que Trump festejó el 5 de Mayo: ¿le gusta comer tacos?

Este martes se celebró el Estados Unidos la popular fiesta del 5 de Mayo, que los estadounidenses llevan años utilizando para honrar a la cultura mexicana en Estados Unidos. Y aunque esta vez, debido a la pandemia del coronavirus que ataca severamente al país, las celebraciones fueron mayormente virtuales, hubo todo tipo de mensajes en redes de quienes quisieron sumarse al festejo.

Y dejando ver que él no podía faltar en la celebración del 5 de mayo, el presidente Trump no perdió la oportunidad para hacer eco de la mentada fecha, que dicho sea de paso, no representa plenamenta a la mexicanidad, ya que no es una fecha nacional, sino la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Trump decidió colgar una fotografía tomada hace más de cuatro años en su oficina, en la que se aprecia sonriente, mientras come una especie de taco americanizado dentro de un bowl.

“Recuerdan esto? Feliz #CincoDeMayo!”, fue el comentario con el que el presidente acompañó la fotografía, sin siquiera hacer mención de los inmigrantes y mucho menos del aporte de la comunidad mexicana en la cosntrucción de Estados Unidos a nivel cultural y económico.

La imagen, que en solo unas horas superó los 2 millones de “likes”, de inmediato se convirtió en foco de todo tipo de comentarios.

“No, en serio lo hizo otra vez?”, “Sigue drenando el pantano! Estamos contigo”, “Jajajajajajaja, usted patea legítimamente a los mexicanos”, “¿Quién más vino a los comentarios para ver las cosas duras que los liberales decían sobre Trump?”, y “Me alegra que nuestro presidente se tome el tiempo para comer. Liberales: ¿por qué come Trump cuando debería estar trabajando?”, fueron algunos de los comentarios que generó la imagen de Trump para festejar el 5 de Mayo, por parte de sus simpatizantes. “Trump presidente 2024”, dijo otro fan del mandatario.



Pero esos mensajes contrastaron con aquellos que lo criticaron por haber puesto esa foto, y que fue vista incluso como una burla y una afrenta a los latinos.

Tras la publicación de Trump, muchos recordaron que la imagen fue puesta por el hoy mandatario hace varios años luego de haber anunciado su campaña presidencial, en un discurso en el que atacó duramente a los mexicanos, asociándolos con criminales.

“México no son nuestros amigos, créanme. Nos están matando económicamente. EStados Unidos se ha vuelto un basurero (…) Cuando México envía su gente, no están enviando lo mejor… no te están enviando a ti, o a ti, ellos están enviando a gente con un montón de problemas, y ellos nos traen esos problemas aquí. Traen drogas. Están trayendo crimen. Son violadores. Y asumo que algunos son buenas personas”, dijo Trump en junio de 2015.



Donald Trump: "México nos envía droga, crimen y violadores"Donald Trump descalifica a los inmigrantes mexicanos en su discurso de precandidatura para la presidencia. 2015-06-25T17:06:21.000Z

La foto de Trump y la fecha coincideron con el fin de la cuarentena para el mandatario, quien este martes voló hasta el estado de Arizona.

Tras salir del confinamiento, Trump hizo su primera parada en una fábrica de máscaras en la ciudad de Phoenix. Y aunque la norma en el área donde estuvo era que todas las personas allí debían utilizar mascarillas, tal y como hacen los empleados y como hicieron los reporteros que cubrieron la visita, el Presidente se negó a ponerse un tapabocas y violó las reglas del lugar.

Así se aprecia en varias fotografías y en los videos de la visita de Trump a la planta de la compañía Honeywell, que produce tapabocas profesionales a gran escala.

Trump tours Honeywell factory in ArizonaPresident Donald Trump tours a Honeywell factory in Arizona. 2020-05-06T00:26:52Z

El periodista Jim Acosta usó sus redes sociales para denunciar la imprudencia de Trump al no usar mascaras en su visita, elemento recomendado por su propio gobierno y por autoridades de salud para evitar la propagación del coronavirus, que según expertos, por conductas como esas, pudieran incrementarse los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en los próximos días.

“Trump no usa máscara pero si usó gafas en las instalaciones de Honeywell. Otros asistentes no usaron máscaras en absoluto. Las instalaciones tienen un aviso que dice: ‘se requiere máscara facial en esta área'”, dijo Acosta, a quien Trump recientemente atacó, en su Twitter.