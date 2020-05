Top 5 Últimas Noticias Mayo 27 de 2020

En las próximas horas Estados Unidos llegará a los cien mil muertos por el Coronavirus. Una cifra que al compararse con otras históricas adquiere mayor peso, como por ejemplo que es el doble de soldados americanos caídos en campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Estas perspectivas revelan la magnitud de una tragedia entre la cual hay miles de latinos que la han sufrido en carne propia. Se dice que uno de cuatro latinos conoce a alguien que haya fallecido por Coronavirus.

Y así es como Estados Unidos ya sobrepasa los 1’700.000 contagios del virus según el conteo de casos de la Universidad Johns Hopkins. Y aunque los datos muestran un segundo día consecutivo con una baja en las muertes, las imágenes de las aglomeraciones en playas y parques en el fin de semana festivo del Día de los Caídos preocupan a los expertos pues los efectos de estos eventos no empezarán a verse o sufrirse hasta dentro de tres semanas.

En todo caso Trump dijo este lunes en su rueda de prensa que si no hubiera tomado las medidas que determinó, el contagio sería mayor y las muertes habrían llegado a los dos millones de personas.

El ex vicepresidente y candidato virtual a las elecciones presidenciales, John Biden, volvió a salir de su casa usando mascarilla para entregar una ofrenda a los héroes en el Día de los Caídos. Desde el pasado 10 de marzo, Biden canceló los mítines políticos presenciales con el fin de acatar las recomendaciones de distanciamiento social.

Trump ayer lo criticó con sus habituales comentarios en Twitter aunque luego desmintió haberlo hecho diciendo que lo que no entendía era para qué usaba mascarilla en exteriores y no en casa con su esposa.

Existen en el país focos de contagio que preocupan como las platas empacadoras de carne. En California ya se han reportado más casos por el Departamento de Salud del condado de Los Ángeles anunció que nueve plantas procesadoras en la ciudad de Vernon han sufrido brotes de COVID-19, siendo “Farmer John” la más afectada.

La compañía propietaria de esta empacadora de carne asegura haber implementado un protocolo más estricto contra el coronavirus después de que 153 de sus trabajadores resultaran infectados en la planta.

Lo preocupante es que no solo hay casos de contagio de COVID-19 en dicha procesadora de carne. De los 153 empleados que han contraído el virus en esta planta ubicada en las calles Soto y Vernon, por lo menos 41 de ellos ya regresaron a trabajar. Más aquí en Telemundo.

El síndrome similar al de la enfermedad de Kawasaki ha sido relacionado con el coronavirus al afectar a varios niños infectados principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, recientes estudios indican que la enfermedad no únicamente puede afectar a los niños, sino que también, afecta a jóvenes adultos con síntomas mucho peores. Veremos aquí reportes al respecto.

La hidroxicloroquina es uno de los miles de tratamientos que están siendo estudiados en el mundo como una opción para combatir el coronavirus. Y aunque muchos estudios han dado resultados positivos, el caso de la hidroxicloroquina no es uno de ellos. La OMS anunció este lunes que suspende los ensayos clínicos con este tratamiento al asociarlo a una mayor mortalidad.

Y para finalizar por hoy con el tema de noticias económicas, la aerolínea LATAM, anunció este martes que se acoge a la Ley de Bancarrota de Estados Unidos debido a la crisis económica que la ha llevado a eliminar casi 2,000 empleos. Se espera que mientras sigue operando algunos de sus vuelos, pueda acceder al apoyo económico.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

Mientras que los estadounidenses retoman su vida laboral e incluso social por fuera de sus hogares, el número de contagios aumenta. Este domingo fallecieron alrededor de 700 personas por el virus, una cifra grande pero menor al número diario de fallecimientos en días anteriores.

Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, hay un total de 1,643,246 casos de coronavirus con más de 98.000 muertos hasta el momento en el país norteamericano. El epicentro de la pandemia continúa siendo el estado de Nueva York con 361,515 casos confirmados y 29,1411 fallecidos.

Nueva Jersey es el segundo estado más afectado con 154,154 casos confirmados y 11,138 fallecidos; le sigue Illinois, con 110,304 contagios y 4,856 decesos, y Massachusetts, que acumula 92,675 positivos y 6,372 muertos. Más en La Opinión.

El exvicepresidente Joe Biden hizo su primera aparición pública luego de más de dos meses de permanecer en su casa. El virtual candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, fue visto junto a su esposa colocando un arreglo floral en el parque de los veteranos del Delaware Memorial Bridge, este lunes.

Aún no se sabe con claridad si Biden retomará su campana presidencial en las calles, pues en los últimos días Biden se ha dedicado a conceder entrevistas, realizar videollamadas y participar en eventos vía internet desde su casa en Wilmington.

Biden y su esposa lucían máscaras negras, así como el personal asignado a su seguridad, Nunca olviden los sacrificios que hicieron estos hombres y mujeres”, dijo Biden, según destacaron medios locales, cuyo hijo mayor, Beau, era veterano del Ejército y falleció en 2015, a los 46 años, de cáncer cerebral.

To all the members of our military and our military families, especially those who have lost their service member, thank you. We owe you. We can never lessen the magnitude of your loss, but this I can promise you: we will never forget. #MemorialDay pic.twitter.com/b5vDrYiPL5

— Joe Biden (@JoeBiden) May 25, 2020