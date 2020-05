Trump ataca al alcalde de Minneapolis pero Jacob Frey no se quedó callado: ¿qué le respondió?

En medio de los disturbios históricos en las calles, incluida la toma de un recinto policial por parte de los manifestantes, tras la muerte de George Floyd a manos de un policía, el presidente Donald Trump tuiteó que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, era un “alcalde radical de izquierda muy débil”.

En una conferencia de prensa de emergencia a primera hora de la mañana, un periodista le preguntó directamente a Frey sobre ese comentario, así como otro tuit de Trump sobre disparar a saqueadores que luego generó un “aviso de interés público” de Twitter, que restringió las interacciones de las personas con él.

“Déjenme decir esto”, respondió Frey. “La debilidad es negarse a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. La debilidad es señalar con el dedo a otra persona durante un momento de crisis. Donald Trump no sabe nada sobre la fuerza de Minneapolis. Somos fuertes como el diablo. ¿Es este un período de tiempo difícil? Sí, pero será mejor que estén seguro de que vamos a superar esto”.

LIVE: Minneapolis Mayor Jacob Frey gives an emergency press conference amid protests taking place in the city. Tune into @OANN for full coverage.https://t.co/Xe51bI0cMt — Alex Salvi (@alexsalvinews) May 29, 2020

Otro periodista le preguntó directamente a Frey: “¿Quién está a cargo?” También fue cuestionado sobre por qué la ciudad evacuó su tercer recinto policial, que luego fue violado por los manifestantes que lo incendiaron. Frey pasó la mayor parte de la conferencia de prensa explicando su decisión de abandonar el recinto.

“Hubo amenazas inminentes tanto para los oficiales como para el público. El peligro lo hizo necesario y tomé la decisión de evacuar el tercer recinto”, dijo Frey.

“El simbolismo de un edificio no puede superar la importancia de la vida, de nuestros oficiales o del público. No podríamos arriesgarnos a sufrir lesiones graves a nadie, y continuaremos patrullando por completo el Tercer Recinto. Continuaremos haciendo nuestro trabajo en esa área y, ya sabes, el ladrillo y el mortero no son tan importantes como la vida”, agregó.

The fire at the MPD’s 3rd Precinct was only at one corner 5 minutes ago. It’s now spread across the entire building. With no firefighters on scene… that building will likely be destroyed tonight. pic.twitter.com/t6p3Yv1KYV — Seth Kaplan (@Seth_Kaplan) May 29, 2020

El oficial Derek Chauvin ha sido acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado en relación con la muerte de George Floyd. Puedes leer más al respecto aquí.

Trump tuiteó: “No puedo retroceder y ver que esto suceda en una gran ciudad estadounidense, Minneapolis. Una falta total de liderazgo. O el muy débil alcalde de la izquierda radical, Jacob Frey, actúa juntos y controla la ciudad, o enviaré a la Guardia Nacional y haré el trabajo bien. Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. ¡Gracias!”.



Twitter luego anunció que había “colocado un aviso de interés público en este Tweet de @realdonaldtrump“.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

“Este Tweet viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia basada en el contexto histórico de la última línea, su conexión con la violencia y el riesgo de que pueda inspirar acciones similares hoy”, escribió Twitter, y agregó:

“Hemos tomado medidas para evitar que otros se inspiren para cometer actos violentos, pero hemos mantenido el Tweet en Twitter porque es importante que el público todavía pueda ver el Tweet dada su relevancia para los asuntos actuales de importancia pública. Como es estándar en este aviso, los compromisos con el Tweet serán limitados. Las personas podrán retuitear con comentarios, pero no podrán dar me gusta, responder o retuitearlo”.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Trump y Frey tienen una larga disputa. En 2019, cuando Trump dijo que iría a Minneapolis para un mitin, Frey respondió diciendo que “la ciudad entera no se mantendrá detrás del Presidente, sino detrás de las comunidades y las personas que continúan haciendo que nuestra ciudad, y este país, sean grandiosos. …Si bien no existe un mecanismo legal para evitar que el presidente visite, su mensaje de odio nunca será bienvenido en Minneapolis”, según Vox.

En octubre de 2019, Trump tuiteó esto sobre Frey: “El radical alcalde demócrata izquierdozo de Minneapolis, Jacob Frey, está haciendo todo lo posible para sofocar la libertad de expresión a pesar de una multitud récord de ventas en el Target Center. ¡Los presidentes Clinton y Obama no pagaron casi nada! La policía de Minneapolis ha sido increíble”.



Al menos 170 empresas fueron dañadas o saqueadas en la ciudad, dijeron las autoridades, a medida que aumentaron los disturbios.

El alcalde dijo que los funcionarios de Minneapolis habían recibido informes de muchos “que intentaban ingresar al 3er precinto”.



Un periodista le preguntó a Frey: “¿Cuál es su respuesta a los tuits del presidente Trump que dicen que los saqueadores deberían ser disparados?”

Frey sacudió la cabeza y dijo “no, no lo vi” cuando se le preguntó si había visto los tweets del presidente.

Cuando se le preguntó cuál era el plan para “limpiar las calles” y se le preguntó directamente: “¿Quién está a cargo en este momento en esta ciudad?”, Frey respondió:



“En este momento hay mucho dolor y enojo en nuestra ciudad. Entiendo que toda nuestra ciudad lo reconoce. Lo que hemos visto en las últimas horas y varias noches, en términos de saqueo es inaceptable. Nuestras comunidades no pueden y no lo tolerarán. Estas son las empresas. Estas son instituciones comunitarias que necesitamos. Estos son bancos en los que la gente confía para obtener efectivo. Lugares de comida de los que las personas dependen para obtener alimentos. … Son esenciales para nuestra comunidad, y nosotros debemos asegurarnos de que estén protegidos”, respondió el alcalde. “Estamos trabajando con nuestros oficiales en este momento. Estamos trabajando con recursos provistos por el estado. Hemos autorizado la ayuda mutua. Estaba claro desde anoche que necesitábamos ayuda adicional, y obtuvimos esa ayuda adicional, algunas del estado, y esperamos más. Además, necesitamos ayuda de nuestra comunidad. Necesitamos asegurarnos de que la gente esté cuidando nuestra ciudad en este momento”.

