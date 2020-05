Trabajadoras de salud en la pandemia: ¿cómo agradecerles el Día de la Madre?

El Día de la Madre está aquí, y dado que la mitad de la nación aún está bajo un estricto protocolo de cierre, es posible que esté buscando una manera de agradecer a sus trabajadoras de salud locales y a otras en su comunidad que están ayudando a combatir la pandemia del COVID-19. Con la epidemia de coronavirus todavía afectando a la nación, muchas madres siguen trabajando incansablemente para atender a pacientes enfermos, mientras que otras no han estado en casa sin ver a sus hijos en días.

En honor a las trabajadoras madres, abuelas, hermanas, tías, amigas e hijas que trabajan en el cuidado de la salud durante este tiempo sin precedentes, hemos reunido algunas ideas para agradecer a las mujeres especiales en su vida desde lejos en el Día de la Madre.

Una forma de agradecer a las trabajadoras de la salud en su vida es donando máscaras, guantes y otros suministros médicos y equipos de protección personal (PPE) a su hospital local.

Con tantos hospitales y clínicas sin PPE, las enfermeras y las trabajadoras de la salud se ven obligadas a usar la misma máscara durante períodos prolongados (a veces todo el día), cuando deberían cambiarlos entre cada paciente.



Donar máscaras, batas y guantes usted mismo o dar una donación en efectivo a su hospital local ayudaría no solo a su madre / abuela / hija en el campo médico, sino a todos los demás que trabajan incansablemente para ayudar a luchar contra el COVID-19.

Los calcetines de compresión también son de gran ayuda, teniendo en cuenta que las enfermeras están de pie todo el día y actualmente están en horas extras mientras ayudan a pacientes enfermos, por lo que donar algunos paquetes de calcetines de compresión a su clínica local es una gran ayuda.



Puede hacer clic aquí para obtener una lista de organizaciones y empresas a través de las cuales puede donar para ayudar a las trabajadoras de la salud en este Día de la Madre.



También puede mostrar su agradecimiento a los trabajadores de la salud y los ayudantes de coronavirus a través de donaciones de tarjetas de regalo para comidas, alimentos y otros artículos esenciales. Las tarjetas de regalo para supermercados o restaurantes locales que ofrecen servicios de comida para llevar y entregar son útiles para las madres trabajadoras que no tienen el tiempo o la energía para cocinar cuando regresan a casa después de un largo turno.

Mientras tanto, las tarjetas de regalo de Walmart, Target y otros centros comerciales que todavía están abiertos durante el cierre, ayudarían a las trabajadoras de la salud en su vida a comprar artículos esenciales como papel higiénico, pañales y artículos de limpieza.

Nuestras trabajadoras de la salud arriesgan sus vidas todos los días durante esta pandemia para atender a pacientes enfermos, por lo que cualquier forma de “gracias” es apreciada y bien merecida.



Como dijo el Dr. Anthony Fauci sobre las trabajadoras de la salud: “No solo [están] dando un tratamiento que salva vidas a las personas, sino que todos los días, [están] poniéndose en riesgo para ellos mismos y sus familias. Simplemente creo que el público estadounidense tiene una deuda de gratitud fenomenal con estas personas, y deberían saludarlas de todas las maneras que puedan. Cuando vean a trabajadores de la salud, simplemente aplaudan”.