VIDEO: Latino desata tiroteo en centro comercial de Arizona: ¿cuántas víctimas hay?

Alarma y mucho nerviosismo se generó anoche en el centro comercial Westgate Entertainment District en Glendale, Arizona, luego de que la policía respondiera a una llamada de “tiroteo” activo en el lugar, a las 7:25 pm hora local. Poco después de llegar a la escena, la policía de Glendale compartió una actualización sobre la situación, que dejó tres personas heridas, una de ellas en estado crítico.

“No hay más informes de ningún tiroteo activo. Un sospechoso está bajo custodia. Estamos cerrando el área de Westgate para garantizar que todos estén a salvo”, informó en Twitter la policía minutos después, tras detener al sujeto señalado de presuntamente haber cometido el ataque.

El senador estatal de Arizona, Martin Quezada, estaba en el Westgate Entertainment District, que es uno de los destinos más populares de esa región, en el momento del incidente. El senador de Arizona tuiteó: “Acabo de presenciar a un terrorista armado disparando una AR-15 en Westgate. Hay múltiples víctimas”.

Tres personas heridas en tiroteos ArizonaAl menos tres personas heridas en tiroteos en el complejo comercial de Arizona Un sospechoso está bajo custodia luego de que tres personas fueron baleadas el miércoles por la noche en el Westgate Entertainment District en Glendale, Arizona, según la policía. Una de las víctimas figura en estado crítico, mientras que las otras dos sufrieron lesiones que no ponen en peligro la vida, dijo la policía de Glendale Tiffany Ngalula el miércoles por la noche. El tiroteo terminó cuando llegaron los oficiales, dijo Ngalula, y agregó que la policía "desafió al sospechoso y pudo detener a esa persona". La identidad del sospechoso no ha sido revelada. En una declaración a CNN, Westgate Entertainment District dijo que estaban "profundamente preocupados por este incidente y nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias". "Westgate continuará trabajando estrechamente con el Departamento de Policía de Glendale y la seguridad interna para garantizar mejor la seguridad de nuestros clientes, inquilinos y residentes", dijo el comunicado. El complejo comercial en Glendale está a unos 24 kilómetros de Phoenix. El Departamento de Policía de Glendale está pidiendo a las personas que aún están en el complejo comercial que se refugien en el lugar mientras se aseguran de que no haya otros tiradores o víctimas. "Con una escena de esta magnitud, nos tomaremos nuestro tiempo con búsquedas secundarias", dijo Ngalula a los periodistas. Uno de los que permanecen encerrados es el empleado de Chipotle Isaac Osuna, quien le dijo a CNN que escuchó al menos cinco disparos antes de ver a las personas huir de la escena. Ngalula reconoció los informes de que puede haber un video del tiroteo y le pidió a cualquiera que tenga acceso a esa evidencia que lo entregue a la policía. 2020-05-21T13:30:19Z

Quezada, quien ha servido en el Senado estatal, representando al Distrito 29 desde 2015, dijo en un segundo tuit: “Vi a 2 víctimas con mis propios ojos. No estoy seguro de cuántos otros. Vi al atacante. Me piden que no diga nada más sobre los detalles hasta que hable con la policía. Estoy bien. Mucha gente conmocionada”.

El Westgate Entertainment District está ubicado en el 6571 North Sunset Boulevard. La policía de Glendale emitió un comunicado en Twitter que decía: “Por favor, manténgase fuera del área #Westgate”. Hubo tres víctimas de disparos con una persona en estado crítico, informó KTAR News.

Un inquietante video compartido en redes sociales bajo el control de Snapchat Arizona Man, fue compartido el 20 de mayo por un hombre que dijo que se llamaba Armando Junior Hernández. Después de grabar un video de unrifle de largo alcance, dijo desde el asiento de su vehículo: “Hola, voy a ser el disparador de Westgate 2020. Esto es para volver a la sociedad mala. Así que hagamos esto”.

Please stay out of the #Westgate area. Preliminary info from our dispatch is there were at least two persons struck by gunfire and one person is in custody. PIO is enroute to the scene. Media staging for now will be West of the Arena. — Glendale Police (@GlendaleAZPD) May 21, 2020

Después de ponerse una máscara facial de camuflaje, el video muestra al tirador disparando mientras ingresa al Distrito de Entretenimiento Westage. De repente, el video muestra a una mujer acostada junto a la rueda delantera izquierda de su automóvil, posiblemente herida, y el tirador dijo: “La sociedad es idiota”.

La mujer se ve suplicando por su vida: “¡No tengo nada que ver con eso!” y “¡Ya me disparaste, amigo!”.



La policía no ha confirmado la autenticidad del video. El video fue compartido en Twitter, pero se eliminó por violar las reglas de Twitter, según el sitio. El video aún se puede ver en otro lugar en línea. ADVERTENCIA: El video puede ser molesto para algunos espectadores.

Aquí puedes ver el video del ataque.

At least 2 injured at Westgate complex by a shooter w/ some kind of rifle. A suspect is in custody. Witness Juan Lopez describes to me what he saw. #12News pic.twitter.com/fgoeVVbCh6 — JOE DANA (@JoeDanaReports) May 21, 2020

Tras ser detenido, el sospechoso fue puesto bajo custodia. Durante la primera rueda de prensa después del tiroteo, la policía de Glendale dijo que arrestaron al sospechoso dentro del área de Westgate y lo detuvieron para interrogarlo.

Durante la conferencia de prensa, la Oficial Tiffany Ngalula de la Policía de Glendale anunció que la policía haría una segunda búsqueda completa del Distrito de Entretenimiento Westgate. Las autoridades quieren garantizar la seguridad del área y asegurarse de que no haya más personas heridas que necesiten asistencia.

I just witnessed an armed terrorist with an AR-15 shoot up Westgate. There are multiple victims. — Sen. Martín Quezada (@SenQuezada29) May 21, 2020

La policía dijo que había tres víctimas hasta ahora. Uno permaneció en estado crítico y fue transportada a un hospital local. “No tenemos ningún informe de que alguien haya muerto”, dijo Ngalula.

Un testigo, Juan López, le dijo al periodista de 12 News Joe Dana que vio a un tipo bajito caminando con un rifle en medio de Westgate. “Lanzó dos disparos y luego estaba caminando, y luego, cuando llegó a la esquina, comenzó a correr”.

López agregó que era difícil saber si el sospechoso estaba buscando a más personas para disparar mientras huía.

Update! Police have searched our facility for any suspects. We were told to keep hiding until further notice. Hope everyone at Westgate is safe and okay!❤️ pic.twitter.com/IOVp0Rndiv — Eliana (@xRubyDaCherry) May 21, 2020

Un empleado del centro comercial Westgate que trabajaba en el momento del tiroteo describió la situación en Twitter y dijo: “Estoy aquí en el trabajo con un compañero de trabajo escondido en la parte trasera de nuestro estudio. Si alguien ve algo en las noticias, ¡POR FAVOR, háganmelo saber! Esperamos superar todo esto”.

El Westgate Entertainment District fue comprado por el fundador de GoDaddy, Bob Parsons, en 2018. Amber Liptai, portavoz de la empresa matriz de Parsons, BIG YAM, emitió la siguiente declaración: “Estamos profundamente preocupados por este incidente y nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Westgate continuará trabajando estrechamente con el Departamento de Policía de Glendale y la seguridad interna para garantizar mejor la seguridad de nuestros clientes, inquilinos y residentes”.

Shooting at Westgate in Glendale leaves at least 2 hurtThe Westgate Entertainment District in Glendale is on lockdown after a shooting left two people hurt and one person in custody. 2020-05-21T03:23:38Z

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, permitió oficialmente que la orden de cuarentena en el hogar expirara el 15 de mayo en medio del brote de COVID-19, razón por la cual el Distrito de Entretenimiento Westgate estaba abierto y lleno de clientes. A los salones de belleza, peluquerías, restaurantes y negocios no esenciales, se les permitió reanudar las operaciones y vender artículos en las tiendas.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, Ducey anunció que la reapertura del estado iba increíblemente bien y que esperaba reabrir pronto los campamentos de verano, las escuelas y las actividades juveniles.

Glendale police update on Westgate shooting https://t.co/dWl0f2v2ue — Andrew Oxford (@andrewboxford) May 21, 2020

Después del tiroteo del miércoles por la noche, Ducey tuiteó que su oficina estaba monitoreando la situación de cerca y que el estado está listo para ayudar, según sea necesario.

Esta es la versión original de Heavy.com