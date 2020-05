Thalía confiesa la fobia que la ha perseguido por años: ¿De qué se trata?

View this post on Instagram

Emocionada de acompañar a Karla Martinez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica, y a José Forteza, senior editor de Vogue, en #VogueMinutes. 🌟🌟🌟 10am Mexico Time ➡️ Regístrate en el link en mi BIO para que formes parte de esta conversación via zoom el martes, 19 de mayo. (Cupo limitado).