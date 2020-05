Mujer enfrenta 30 años de cárcel por tocar y escupir alimentos: ¿tiene coronavirus?

Como Shenir Gibson Holliday fue identificada la mujer de Carolina del Sur acusada de lamerse las manos y luego tocar alimentos no una vez, sino dos veces en unos pocos días.

Las autoridades dicen que Holliday fue captada por la cámara de seguridad en un spermercado y una tienda de comestibles en el condado de Sumter, antes de que la policía la arrestara el 2 de mayo. El Departamento de Policía del condado de Sumter dice que a Holliday la sometieron a una prueba de COVID-19. Los resultados aún no estaban disponibles.

Holliday enfrenta múltiples cargos por delitos graves que, si es condenada, conllevan la posibilidad de varias décadas en prisión. A partir del 5 de mayo, ella permaneció tras las rejas con una fianza establecida en $100,000.

Los investigadores comenzaron a trabajar para identificar a Shenir Gibson Holliday después de que ella visitó el restaurante Sub Station II, en Peach Orchard Road el 27 de abril. Las cámaras de vigilancia en la tienda de sandwiches estaban rodando cuando Holliday entró en la tienda. El departamento del Sheriff del Condado de Sumter compartió el video.

En el video, se vio a Holliday llevándose las manos a la boca mientras se acercaba al cajero. La policía dice que Holliday se lamió los dedos antes de entregarle dinero al trabajador.

Holliday luego tocó la máquina de tarjetas de débito y la barrera que separaba a los clientes de los trabajadores. Cuando Holliday luego escogió una bolsa de papas fritas, se la vio recogiendo más de una bolsa antes de hacer una selección. Después de llenar su copa de bebida, se puede ver a Holliday en el video colocando algo en el recipiente de la punta.

El video de vigilancia muestra a Holliday colocando su bolsa de papas fritas al otro lado del vidrio, frente a los trabajadores que preparan los sándwiches. Ella salió del restaurante sin llevarse su comida. Según WYFF-TV, los testigos dijeron a los investigadores que antes de salir de la tienda, Holliday dijo: “Ahora está en manos de Dios”.

Holliday fue arrestada unos días después del incidente en Sub Station II, después de que la policía dijo que repitió el comportamiento en una tienda de comestibles. El Departamento de Policía de Sumter recibió una llamada sobre una “persona sospechosa” en el supermercado IGA en Pinewood Road el 2 de mayo.

La policía dice que se acercaron a Holliday en el estacionamiento y se dieron cuenta de que coincidía con la descripción de la sospechosa del video de vigilancia de la Sub Estación II. El departamento dijo que los oficiales revisaron imágenes del interior de IGA. Holliday se grabó lamiéndose las manos y tosiendo antes de tocar la comida y las manijas de las puertas del congelador dentro de la tienda. La policía dice que ella también realizó esa acción en la sección de alimentos secos.

Holliday fue arrestada y registrada en el Centro de Detención de la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter.

Holliday enfrenta cargos tanto de la Ciudad como del condado por los dos incidentes en la tienda de sándwiches y en la tienda de comestibles. Según los registros de los reclusos, Holliday está acusada de dos cargos de violación agravada de la paz y dos cargos de manipulación de alimentos.

La manipulación de alimentos se clasifica como un delito grave en Carolina del Sur. De acuerdo con el código legal: “Es ilegal que una persona manipule maliciosamente un medicamento humano o un alimento con la intención de dañar a una persona”. Una persona que viole las disposiciones de esta sección es culpable de un delito grave y, tras su condena, debe ser encarcelado no más de veinte años.

La oficina del sheriff del condado de Sumter señaló que la acusación de violación agravada de la paz conlleva una sentencia máxima adicional de 10 años tras las rejas. La policía de Sumter dijo que Holliday también fue citada por violar la orden de quedarse en casa. Los cargos están pendientes, de acuerdo con los registros públicos del Tercer Circuito Judicial del Condado de Sumter. El registro público aún no incluye un abogado para Holliday.

La tienda en Peach Orchard Road compartió la noticia del arresto de Holliday en las redes sociales y agradeció a la policía por su trabajo en la investigación. El restaurante agregó que la salud de los trabajadores y los clientes era la principal preocupación de la tienda.