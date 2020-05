Senadora afirma que el coronavirus viene de los vampiros: ¿cuál es su teoría?

Han sido muchas las teorías, ideas y comentarios que han surgido en redes sociales sobre el verdadero origen del COVID-19.

Y aunque algunos reportes hablan de que empezó con los murciélagos y otros incluso mencionan teorías conspirativas que señalan que habría sido creado en un laboratorio, una senadora colombiana generó burlas y risas, al asegurar que el virus viene de seres similares a Drácula.

La perla fue lanzada por la polémica congresista colombiana María Fernanda Cabal, quien en entrevista con la revista Semana de su país mencionó que el coronavirus viene de los vampiros.

Maria Fernanda Cabal diciendo que el virus [COVID-19] lo sacaron de los vampiros.😂 2020-04-25T01:44:10Z

“Lo que pasa es que de todos los videos que salen, porque a uno le llega basura, le llega de todo, le llegan cosas interesantes, y es muy curioso que el laboratorio de Wuhan viniera haciendo experimentos en el 2011, 2013 con una experta que era de las mejores, doctor Lee, una señora que ya había hecho varios papers, mostrando el virus que habían logrado sacar de los vampiros los tipos de virus y por qué era tan importante”, dijo la polémica política, convirtiéndose en blanco de memes y todo tipo de burlas.

La senadora, la misma que cuado falleció el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, aseguró en Twitter que el escritor ya podía reunirse “en el infierno con Fidel Castro”, también dio crédito a las teorías conspirativas del COVID-19.

De paso, la política explicó por qué se ha manifestado en contra de cerrar la economía y promover las cuarentenas extremas, afirmando que el virus no es tan letal y que lo único que se está haciendo es asustar a la gente, postura que no ha cambiado pese a los 4 millones y medio de contagios y 300,000 muertes reportados.



“En mi cuestionamiento, quería lograr demostrar lo que ella quería demostrar, y por qué recibía apoyo del Instituto Pasteur de Francia y por qué recibía apoyo de los mismos gringos, que el apoyo se lo quitan durante el gobierno de Obama. Me da mucha curiosidad qué querían hacer, por que le invierten a eso. ¿Estaban buscando una vacuna cuando no había pasado todavía al ser humano? Se habla mucho de una composicion que viene del Sars, del HVI y que no era fácil que pasara al ser humano, pero lo lograron”, agregó Cabal.

"No sea irresponsable": médico Carlos Francisco Fernández le responde a María Fernanda CabalEL TIEMPO Casa Editorial. Todos los derechos reservados. © 2020 #QuédateEnCasa #ElTiempoNoticias Suscríbete a El Tiempo en YouTube: https://goo.gl/AfjCB8 Más noticias en http://www.eltiempo.com/ Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/eltiempo Síguenos en Twitter: https://twitter.com/ELTIEMPO Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/eltiempo Síguenos en Google+: https://plus.google.com/+ElTiempo Otros Canales de El Tiempo en YouTube: Portafolio: https://goo.gl/rEKgk9 FUTBOLRED: https://goo.gl/zvGVJS ABC del bebé: https://goo.gl/YS1KGZ Revista DONJUAN: https://goo.gl/Sywc6T Revista Alo: https://goo.gl/yEujy5 2020-04-23T19:49:34Z

Y ante el mar de críticas que le han caído, la senadora se mantuvo fiel a sus comentarios.



“Yo no estoy despreciando la letalidad de un virus. Sobre lo que estoy llamando la atención es que no nos hemos dado cuenta de que el año pasado hubo seis millones y medio de muertos de gripa en el mundo”, dijo, refiriéndose a que la influenza es más mortal y no se paralizó el mundo.

“Cuando saquemos la cabeza, no habrá comida para alimentarse porque el tejido estará destruido”, comentó.

El Boletín del Gomelo – Entrevista Maria Fernanda CabalClick para suscribirte: https://bit.ly/2Jzo0bz My dear Mafe, hace rato quería tener este encuentro y todavía no lo puedo creer. ¡Dema excited! Wuon hasta me dieron ganas de embolarme. 😏Para mí siempre será un gustazo tener a mi lado a una hembrita con carácter y bien estudiada, no como esta manada de vagos que me está leyendo. Qué alegría poder hablar libremente sobre ganadería 🐮, youtubers guerrilleros, la Unión Soviética, mantecos mamertos y hasta de la piedra que le dio cuando bajaron a su esposo, Pepito Lafaurie, del cargo de contralor. Eso sí, my Mafix, me dejó really nervours lo que me dijo de Palomix Valencia 🕊😬. Sígueme en: – Instagram: http://instagram.com/juanpisgonzalez/ – Facebook: https://www.facebook.com/juanpisgonza… – Twitter: https://twitter.com/juanpisrules #juanpisgonzalez #riañoproducciones #mariafernandacabal 2020-02-13T02:26:09.000Z

“Yo estoy aterrada que cualquier acto que cuestione el confinamiento indefinido es satanizado. El confinamiento era necesario más que para evitar el contagio, para que los hospitales y clínicas adecuaran su capacidad de atención a los enfermos porque es inevitable que tarde o temprano nos vamos a contagiar… Todas las infecciones virales pueden ser mortales, cualquier virus en cualquier persona inmunodeprimida es letal”,concluyó.