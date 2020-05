Programa de alivio del Sen. Mark Warner pagaría hasta $90,000 por persona desempleada

La Ley de Seguridad de Cheques de Pago (Paycheck Security Act) de Mark Warner pagaría hasta $90,000 en salarios y beneficios a los estadounidenses que han perdido sus empleos debido al coronavirus a cambio de que los empleadores detengan los despidos y mantengan los salarios en su tasa actual.



Warner anunció su programa, desarrollado con el senador Bernie Sanders (I-VT), Doug Jones (D-AL) y Richard Blumenthal (D-CT), en el senado el 13 de mayo.

Bajo la propuesta, las empresas recibirían subvenciones de retención de impuestos de empleados para que los empleadores puedan pagarles a sus empleados despedidos durante un máximo de seis meses.

Warner expuso ante el Senado que se necesitan medidas rápidas:

Debemos trabajar rápidamente para reducir la incertidumbre económica a la que se enfrentan los trabajadores de pequeñas empresas. Para ello, debemos prestar asistencia inmediata a millones de trabajadores que repentinamente han pasado de un trabajo estable al desempleo, sin culpa propia. No estoy hablando de otro cheque de estímulo. No estoy hablando de subsidios de desempleo. Hablo de cheques salariales.

La propuesta de Warner no es un nuevo concepto

Warner incluso señaló que la propuesta es similar al “enfoque de apoyo directo” propuesto por el senador republicano Josh Hawley, de Missouri.

Hawley escribió un artículo de opinión en el Washington Post donde dijo: “Empezando inmediatamente, el gobierno federal debería cubrir el 80 por ciento de los salarios de los trabajadores en cualquier negocio estadounidense, hasta el salario medio nacional, hasta que esta emergencia haya terminado”.

Bajo la propuesta de Hawley “Rehire America“, los empleadores podrían recibir un impuesto de nomina reembolsable que pagaría hasta el 80% de los costos de nómina y también incluiría un bono de recontratación para traer de vuelta a los empleados despedidos durante la pandemia. Los empleados podrían recibir salarios hasta el medio nacional, que serían de unos $33,000, estimó el Banco de la Reserva Federal de St. Louis.

La representante Pramila Jayapal (D-WA) del séptimo distrito de Washington también hizo una propuesta similar, la Ley de Garantía de Cheques, implicando que el gobierno cubra los costos de nómina de la compañía, de hasta $100,000 por empleado.

Jayapal y los otros senadores le dijeron a Vox que habían estado en contacto y estaban considerando trabajar juntos en sus respectivas propuestas.

Warner dice que este tipo de apoyo directo funciona en Europa

“Sabemos que este enfoque de apoyo directo funciona porque ha sido implementado con éxito en varios países europeos y en Canadá”, dijo Warner en el Senado.

Alemania, Dinamarca y el Reino Unido han adoptado estos programas de garantía de cheques de pago, lo que ha resultado en un número de desempleo mucho menor en esos países que en Estados Unidos.

Hacer algo para evitar un aumento de los 22 millones de reclamos de desempleo a los que se hace referencia en el proyecto de ley de Warner (por cierto, el ultimo numero reportado por el New York Times es de 36 millones) fue gran parte del argumento de Warner para evitar futuros retrasos. La tasa de desempleo, dijo, está en peligro de alcanzar el 20-25% sin alivio más allá de los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas instituidos en la Ley CARES.

“El Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en ingles) de la SBA es un programa muy bien intencionado y apropiado para muchas empresas, pero hasta ahora la evidencia sugiere que no será suficiente”, escribió en la propuesta.

En Estados Unidos, Warner dijo que la propuesta podría convertirse en parte de una expansión del crédito tributario por retención de empleados. El crédito, implementado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingles), tiene como objetivo evitar que las empresas financieramente afectadas por el coronavirus despidan a los empleados ofreciendoles un crédito fiscal del 50% hasta $10,000 en salarios.

Los fondos vendrían en forma de subvenciones de la Tesorería de Estados Unidos. Warner también dijo que la propuesta podría ser utilizada para cubrir “los costos operativos de negocios, tales como alquiler y utilidad”. Para evitar que las empresas utilicen los fondos para compensaciones monetarias u otros costos que no esten asociados con los empleados, Warner dijo que cualquier empresa que tomara el crédito “estaría obligada a suspender las recompras y limitar la compensación de sus presidentes por al menos el plazo de la asistencia federal”.

La propuesta de Warner no está incluida en la Ley HEROES

A pesar de el apoyo de otros tres senadores prominentes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no incluyó esta propuesta en la propuesta de Ley HEROES, que costará unos 3 billones de dólares.En un anuncio de la propuesta en abril , el ex candidato presidencial, el senador Sanders, dijo: “Nuestro trabajo ahora es unirnos al resto del mundo industrializado y aprobar la Ley de Seguridad de Sueldo”. El senador Blumenthal estuvo de acuerdo: “Si no tomamos medidas de alivio agresivas ahora, estaremos [truncando] nuestra futura recuperación”.

Y el senador Jones, que ganó su escaño a través de una victoria política en Alabama en 2017, también criticó la burocracia en torno a los esfuerzos de recuperación: “La Ley de Seguridad de Sueldo pondrá la infraestructura existente a trabajar para ayudar a las empresas a mantener la nómina mientras reduce la burocracia que está ralentizando el alivio a los trabajadores estadounidenses que más lo necesitan”.

Blumenthal expresó su decepción por el hecho de que la Ley HEROES no haya incluido la Ley de Seguridad de Sueldo, pero dio a entender que aún no se había dado por vencido, según el informe del Connecticut Mirror.

La Ley HEROES prevista para una votación el 15 de mayo, fue aprobada por la Cámara con una votación de 208 a 199, pero es poco probable que pase en el Senado controlado por el partido republicano, informó Business Insider.