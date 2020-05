TOP 5: Noticias interesantes – 17 de mayo de 2020

View this post on Instagram

Mi mejor aventura comenzó hace exactamente 16 años atrás… Sin saber lo que me esperaba, llena de ilusiones de ver tu hermoso rostro por primera vez @carabiascristan y confiando que Dios jamas soltaría nuestra mano. Sin duda cuando dicen que los hijos traen el pan debajo del brazo es muy cierto y poderoso. Gracias hijo por haberme traído tantas bendiciones porque sin duda gracias a mi valentía de traerte a este mundo papá Dios nos recompenso. El camino no fue fácil pero no imposible. Crecimos juntos, maduramos juntos y ahora lo mejor esta por venir. Dios te bendiga mi pollo, estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Recuerda siempre que lo material no nos define, lo que nos define es nuestro corazón. TE AMO HIJO, ERES Y SERAS SIEMPRE EL QUE ME ENSEÑO EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL AMOR ❤️ #happybirthday HIJO @carabiascristan