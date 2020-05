Madre de Jenni Rivera habla sobre enfermedad que padeció: ¿Qué dijo?

Rosa Rivera, la madre de la recordada cantante Jenni Rivera, habló en exclusiva con “Despierta América” de Univision sobre su difícil batalla en contra del cáncer que padeció después de la trágica muerte de su afamada hija en un accidente aéreo en México.

“El momento del cáncer fue terrible, uno porque no tenía a Jenni y otro por no tener a mi mamá, otras veces daba gracias a Dios por no tenerlas para que no sufrieran junto conmigo ese dolor porque el cáncer es muy feo, el cáncer es horrible. Luego ver sufrir a tus hijos por ti y entonces por más que tratas de ocultar, no puedes”, afirmó la matriarca de la familia Rivera en el primer fragmento de la entrevista.

Doña Rosa continuó mencionando: “Fue difícil ocultarlo porque había veces que me seguían, había veces que yo no recibía a las fans los días nueve que tirabamos los globos porque iban a darse cuenta las muchachas y no quería yo que se dieran cuenta y se les fuera a salir que yo tenía esa enfermedad. Primero vino el divorcio, después se fue Jenni, luego se fue mi mamá, fue mucho para este cuerpo y pues me enfermé.”

De acuerdo con el portal web Mamás Latinas, Rosa Rivera fue diagnosticada con cáncer en el mes de septiembre de 2013 y tras dos años de intenso tratamiento médico, en el mes de diciembre de 2015 dio a conocer que se recuperó satisfactoriamente de la enfermedad.

La madre de Jenni Rivera y Lupillo Rivera, explicó que su enfermedad se debió a tanto dolor que sufrió por la pérdida física de su hija y de su madre: “Tenía que enfermarme de tanto dolor, de tanta pérdida, de esto que el cuerpo aguanta hasta cierto punto.”

Rosa Rivera explicó que Pedro Rivera, quien estuvo casado con ella por al menos 40 años de su vida, fue de gran apoyo durante el cáncer que padeció: “Cuando yo me enfermé, él vino un día o dos veces a verme y me trajo dinero para pagar las quimios porque eran caras.” Doña Rivera también explicó su actual relación con su ex esposo: “Amigos no, pero si algo sucede con los muchachos y me necesitan para algo estar en reunión juntos, ahí estamos los dos.”

Rivera continuó expresando que Lupillo Rivera fue el único hijo que no estuvo tan presente durante su enfermedad: “Lupillo no venía muy seguido. Yo decía: ‘Ese no viene porque le da pena verme así’. Yo no pensaba mal… Cuando yo salí del hospital, él me trajo y se ha portado bien mi hijo.”

Doña Rosa confesó que su hija Jenni Rivera se reconcilió con Dios días antes de morir: “Ella andaba todo el tiempo con su biblia, en el avión, en el carro, en su casa, a donde quiera la traía. Hemos estado firmes porque Dios nos ha dado esa fuerza.”

