Romina Ashrafi es la adolescente iraní que fue brutalmente asesinada en su propia casa, en un hecho llamado “asesinato por honor”.

El medio local de noticias Gilkhabar.ir informó que el padre de Ashrafi, Reza, usó una hoz agrícola para decapitarla mientras dormía. El periódico citó a “locales” que dijeron que Reza Ashrafi salió de su casa con la hoz en la mano, confesó haber matado a su hija y fue arrestado.

Ashrafi, quien tenía 13 o 14 años, se había escapado de su casa con su novio de 34 años y su padre se opuso a la relación, informó Associated Press. Ashrafi y su novio fueron detenidos cinco días después. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obligaron a la adolescente a regresar a casa, a pesar de que ella expresó temor de que su padre se volviera violento. El padre de Ashrafi no enfrentará la pena de muerte porque era su tutor legal.

VideoVideo related to papá decapita a su hija tras escapar con su novio y justicia lo apoya: ¿qué es un asesinato de honor? 2020-05-28T00:12:12-04:00

El padre de Romina Ashrafi enfrentará un máximo de 10 años de prisión si es condenado por su asesinato. Sky News, citando al departamento judicial de Irán, informó que el juicio tendrá lugar en un tribunal especial.

Según el artículo 220 del Código Penal Islámico en Irán, el padre de Ashrafi no puede enfrentar la pena de muerte porque era su tutor legal. El código legal actual establece que los guardianes están exentos de “quisas”, que significa “represalia en especie”, explicó la estación de televisión árabe Al Arabiya. El medio de comunicación citó a un exalto funcionario iraní, Hadi Mostafaei, quien dijo en 2014 que el 20 por ciento de los casos de asesinatos en el país fueron los llamados “asesinatos por honor”.

Iran International explicó además que según la ley Sharia, las únicas personas que podrían pedir la ejecución de Reza Ashrafi, en este caso, serían sus propios familiares. La estación de televisión usó el término “propietarios de sangre” para describir a los familiares inmediatos y explicó que esta es la razón por la cual la mayoría de los “asesinatos por honor” no reciben un castigo severo.

La organización no gubernamental de defensa Human Rights Watch describe los crímenes de honor como “actos de violencia, generalmente asesinatos, cometidos por miembros masculinos de la familia contra miembros femeninos de la familia que se percibe que han deshonrado a la familia”. El grupo dice que niñas y mujeres han sido asesinadas por dejar matrimonios abusivos o rechazar matrimonios arreglados. Otra razón común es si una mujer es víctima de una agresión sexual o violación.

VideoVideo related to papá decapita a su hija tras escapar con su novio y justicia lo apoya: ¿qué es un asesinato de honor? 2020-05-28T00:12:12-04:00

The first interview of Rana Dashti, Romina Ashrafi’s mother – YouTube

“There had already been a dispute between Romina and her father, and her husband had repeatedly threatened to kill Romina or encouraged her to commit suicide.” Said; Rana Dashti, Romina …

http://www.youtube.com

En reacción al asesinato de Ashrafi, el presidente iraní Hassan Rouhani ha pedido a los legisladores que aceleren un proyecto de ley que impondría penas más severas contra los “asesinatos por honor”. El vicepresidente de Irán para Asuntos de la Mujer y la Familia, Masoumeh Ebtekar, también pidió una investigación especial.

Al Jazeera informó que el asesinato de Ashrafi había provocado indignación en Irán.

Romina Ashrafi era de la ciudad de Talesh en la provincia norteña de Gilan, que se encuentra a unas 260 millas al noroeste de la ciudad capital de Teherán. Iran International informó que la adolescente se había “enamorado de un chico” de su ciudad, pero no incluyó que el “chico” era un hombre de 34 años. Al Arabiya English agregó que Ashrafi se escapó con su novio después de que su padre se opusiera a su deseo de casarse con él.

La AP identificó al novio de Ashrafi como Bahamn Khavari. La pareja huyó durante cinco días antes de que la policía los detuviera. Su familia también había alertado a la policía después de que la pareja desapareció, según Radio Free Europe. Ashrafi dijo a los funcionarios que tenía miedo de irse a casa y que temía por su vida.

El medio local Gilkhabar.ir informó que después de que Ashrafi se vio obligada a regresar a casa, “las disputas familiares y las provocaciones se intensificaron”, lo que finalmente resultó en la muerte de la adolescente.

Khavari, sin embargo, no se espera que tenga ninguna repercusión. Radio Farda, la rama iraní de Radio Free Europe, explicó que Khavari probablemente no enfrentará ningún cargo, porque las adolescentes se consideran listas para casarse a los 13 años.

Sin embargo, las novias adolescentes jóvenes son menos comunes en Irán en la actualidad. The Tehran Times informó en 2018 que la mujer iraní promedio tiene 23 años cuando se casa.

El sitio web de noticias iraní Khabar Online habló con Bahamn Khavari después de la muerte de Romina Asharfi. En ese artículo, Khavari fue descrito como de 28 años y Ashrafi tenía 13 años.

VideoVideo related to papá decapita a su hija tras escapar con su novio y justicia lo apoya: ¿qué es un asesinato de honor? 2020-05-28T00:12:12-04:00

Romina Ashrafi: Outrage in Iran over ‘respect executing’ of young lady – YouTube

Police in northern Iran have captured a man blamed for killing his 14-year-old girl in a “respect executing” that has started far reaching shock. Romina Ashrafi fled from home in Gilan territory …

http://www.youtube.com

Según una traducción de Google del artículo del persa al inglés, Khavari dijo que había amado a Ashrafi desde que tenía 9 años y que comenzaron a hablar por teléfono cuando tenía 11. Khavari afirmó que le pidió permiso al padre de Ashrafi para casarse con ella, pero que la solicitud fue denegada.

En cuanto a la diferencia de edad, Khavari dijo que no veía ningún problema con eso. Teorizó que si hubiera sido un hombre más rico, el padre de Ashrafi habría aceptado la relación. “Cuando llega un hombre rico de 70 años, se casa con una niña de 20 años, porque el dinero no es un delito. ¿Pero es mi culpa que ame a esta chica y que quiera salvarla? Khavari dijo que cuando él y Ashrafi huyeron, se escondieron en la casa de su hermana.

Khavari afirmó que después de que él y Ashrafi fueron atrapados y obligados a regresar a casa, el padre y el tío de Ashrafi ya habían hecho planes para matarla. Khavari explicó que el día que la adolescente fue obligada a regresar a la casa de su familia, recibió una llamada telefónica de la casa. Khavari dijo que escuchó a Reza Ashrafi por teléfono y luego escuchó el sonido de la hoz de la granja. Agregó que después de que Reza fue arrestado, hizo amenazas verbales adicionales. Khavari dijo que Reza amenazó con matar a su propia esposa y a Khavari si lo liberaban de la custodia.

Esta es la versión original de Heavy.com.