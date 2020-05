¿Qué ver en TV? – Sábado 30 de mayo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del concierto “Se Agradece”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “La Voz Kids” y las películas “Frida”, “Romeo Must Die”, “The Book of Life” y “Officer Down”

1. Se Agradece

Univision, en colaboración con Televisa, presenta el especial “Se Agradece” para rendir homenaje a los héroes que todos los días se encargan de luchar contra la pandemia del COVID-19. La trasmisión de dos horas incluirá presentaciones musicales y mensajes especiales de celebridades, además de historias sobre trabajadores esenciales en el frente de la batalla. El show, conducido por los populares Lili Estefan (“El Gordo y La Flaca”) y Alan Tacher (“Despierta América”) de Univision, se transmitirá el sábado, 30 de mayo a las 8 p.m. Este/Pacífico, 7 p.m. Centro.

El especial será un homenaje a los médicos, enfermeros, agricultores, repartidores de supermercado, maestros y otros, y compartirá historias motivadoras sobre la lucha incesante contra la pandemia. “Se Agradece” también incluirá mensajes sobre la importancia de permanecer en casa y del distanciamiento social, enviados por las populares personalidades de Univision Rafael Araneda, Alejandra Espinoza, Raúl de Molina y otros.

La lista estelar de artistas incluye a: Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Banda el Recodo, Camila, Calibre 50, Carlos Vives, Carlos Rivera, CNCO, Cristian Castro, David Bisbal, Diego Torres, Gloria Trevi, Jesse & Joy, Juanes, Juan Luis Guerra, Los Tigres del Norte, Lucero, Luis Fonsi, Maluma, Maná, Mau y Ricky, Mon Laferte, Piso 21, Reik, Rosalía, Sebastián Yatra, Thalía, Timbiriche, Yuri y muchos más.

“Se Agradece” se transmite por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

2. La Voz Kids

“La Voz Kids”, la competencia infantil conducida por Jorge Bernal y Daisy Fuentes, regresa para cautivar a la audiencia de habla hispana una vez más.

Los televidentes podrán revivir los momentos más emocionante cuando las estrellas musicales y Coaches Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia estén en búsqueda de los mejores vocalistas de la nación entre las edades de siete a 14. El reality musical contará con las electrificantes Audiciones a Ciegas, las emocionantes Batallas y las fascinantes Finales, donde sólo un niño será coronado como el ganador de “La Voz Kids” en la gran final.

“La Voz Kids” es transmitido por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

3. Frida

La película protagonizada por Salma Hayek, será transmitida por Telemundo a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Biopic sobre la famosa pintora mexicana Frida Kahlo, centrada en su tormentosa relación con Diego Rivera; desde su larga y complicada relación con su mentor y marido, hasta su controvertido e ilícito affaire con Leon Trotsky, pasando por sus provocativas aventuras amorosas con mujeres, Frida Kahlo fue una mujer radical y revolucionaria en todos los aspectos de la vida.”

Frida | Official Trailer (HD) – Salma Hayek, Antonio Banderas, Alfred Molina | MIRAMAXStarring Salma Hayek, Antonio Banderas, and Alfred Molina, 'Frida' chronicles the life Frida Kahlo shared unflinchingly and openly with Diego Rivera, as the young couple took the art world by storm. From her complex and enduring relationship with her mentor and husband to her illicit and controversial affair with Leon Trotsky, to her provocative and romantic entanglements with women, Frida Kahlo lived a bold and uncompromising life as a political, artistic, and sexual revolutionary. Starring, in alphabetical order: Antonio Banderas, Valeria Golino, Salma Hayek, Diego Luna, Mia Maestro, Alfred Molina, Edward Norton, Geoffrey Rush About Miramax: Miramax is a global film and television studio best known for its highly acclaimed, original content. Connect with Miramax Online: Subscribe to Miramax on YOUTUBE: https://goo.gl/h47JXQ Follow Miramax on TWITTER: https://twitter.com/miramax Follow Miramax on INSTAGRAM: https://www.instagram.com/miramax/ Follow Miramax on PINTEREST: https://www.pinterest.com/Miramax/ Follow Miramax on TUMBLR: http://miramax.tumblr.com/ Visit Miramax on our WEBSITE: https://www.miramax.com/ Frida | Official Trailer (HD) – Salma Hayek, Antonio Banderas, Alfred Molina | MIRAMAX http://www.youtube.com/Miramax 2014-12-11T17:00:09Z

4. Romeo Must Die

La película protagonizada por Jet Li, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Han Sing es un ex-policía que investiga el asesinato de su hermano, que tenía tratos con la mafia china en América. La hija de un capo mafioso, Trish, le ayudará a encontrar a los asesinos de su hermano.”

Romeo Must Die (2000) Official Trailer – Aaliyah, Jet Li Action Movie HDSubscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Romeo Must Die (2000) Official Trailer – Aaliyah, Jet Li Action Movie HD An avenging cop seeks out his brother's killer and falls for the daughter of a businessman who is involved in a money-deal with his father. Welcome to the Fandango MOVIECLIPS Trailer Vault Channel. Where trailers from the past, from recent to long ago, from a time before YouTube, can be enjoyed by all. We search near and far for original movie trailer from all decades. Feel free to send us your trailer requests and we will do our best to hunt it down. 2014-08-13T17:45:55Z

5. The Book of Life

La película protagonizada por Diego Luna, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, emprende una aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donde tendrá que superar sus peores miedos. Producida por Guillermo del Toro.”

The Book of Life Official Trailer #1 (2014) – Channing Tatum, Zoe Saldana Animated Movie HDSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt The Book of Life Official Trailer #1 (2014) – Channing Tatum, Zoe Saldana Animated Movie HD From producer Guillermo del Toro and director Jorge Gutierrez comes an animated comedy with a unique visual style. THE BOOK OF LIFE is the journey of Manolo, a young man who is torn between fulfilling the expectations of his family and following his heart. Before choosing which path to follow, he embarks on an incredible adventure that spans three fantastical worlds where he must face his greatest fears. Rich with a fresh take on pop music favorites, THE BOOK OF LIFE encourages us to celebrate the past while looking forward to the future. The Movieclips Trailers channel is your destination for the hottest new trailers the second they drop. Whether it's the latest studio release, an indie horror flick, an evocative documentary, or that new RomCom you've been waiting for, the Movieclips team is here day and night to make sure all the best new movie trailers are here for you the moment they're released. In addition to being the #1 Movie Trailers Channel on YouTube, we deliver amazing and engaging original videos each week. Watch our exclusive Ultimate Trailers, Showdowns, Instant Trailer Reviews, Monthly MashUps, Movie News, and so much more to keep you in the know. Here at Movieclips, we love movies as much as you! 2014-05-30T17:00:02Z

6. Officer Down

La película protagonizada por Stephen Dorff, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La historia gira en torno a la redención de un policía corrupto, el detective David Callahan (Stephen Dorff).”

Officer Down Official Trailer #1 (2013) – Stephen Dorff, James Woods Movie HDSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Officer Down Official Trailer #1 (2013) – Stephen Dorff, James Woods Movie HD One year ago, dirty cop Detective Callahan (Dorff) was shot in a drug bust gone wrong and saved by a stranger, giving Callahan a second chance to clean up his life. But when the stranger finally comes forward, seeking revenge against the men responsible for a string of assaults on young women at a local strip club, Callahan must go rogue to find the attacker in an effort to hide how his own past played a part in these crimes. His desperation to find the attacker and cover his tracks takes him down a violent road of deception and fraud. "officer down" "officer down trailer" "stephen dorff" "james woods" dcoscarelli movieclips "movie clips" movieclipstrailers "new trailers" "trailers HD" hd trailers movieclipsDOTcom 2012-12-06T20:21:02Z

