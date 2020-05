Huelgas de hambre y suicidios: ¿Qué está pasando en los cruceros varados?

Al menos tres empleados de cruceros se han quitado la vida y varios más han iniciado una huelga de hambre después de no poder bajar de los barcos durante dos meses debido a preocupaciones con el coronavirus.



Mientras que varios empleados de la línea de cruceros han muerto de COVID-19, según el sitio web Crew Center otros se han quitado la vida. Desde el 30 de abril, dos empleados de la línea de cruceros han saltado a sus muertes desde los barcos en los que habían estado varados y otro se suicidó en su camarote.

El 10 de mayo una mujer ucraniana que trabajaba en la Princesa Regal en Rotterdam saltó del barco y murió después de que su vuelo chárter a casa fuera cancelado. Un miembro de la tripulación de Hungría, de 29 años, fue encontrado muerto de un aparente suicidio en su camarote en el crucero Carnival Breeze el 9 de mayo, y el 30 de abril otro hombre saltó a su muerte desde el Jewel of the Sea cerca de la costa de Grecia. Según Crew Center, su cuerpo no fue encontrado.

Crew Law News informó que un cuarto hombre fue encontrado muerto en el Mariner of the Seas el domingo, pero la causa de la muerte del nacional chino no fue declarada. “Es el tercer miembro de la tripulación que ha muerto en los últimos dos días, y el cuarto empleado del barco que ha muerto en poco más de una semana”.

Un miembro de la tripulación le dijo al Fiscal Marítimo de Miami que escribe el blog de Crew Law News, Jim Walker: “Es lo más triste que una espera sin fin este llevándose las vidas de miembros inocentes y trabajadores de la tripulación”.

"Basic human rights are being forgotten about"

Cassandra is one of the British crew members still stuck on a #cruiseship, weeks after the other passengers left.

She doesn't know when she will return home. 🚢 pic.twitter.com/0bX9mLVAeK

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 7, 2020