PUBLIX: Nuevos horarios en Florida, Georgia, Virginia y otros Estados

La cadena de supermercados Publix ha anunciado que está ampliando su horario de supermercados y farmacias, también del suspendiendo los horarios de reserva que creó debido a la pandemia de COVID-19.

Publix tiene tiendas en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, Carolina del Norte y Virginia. Puede buscar las ubicaciones de las tiendas aquí.

Las tiendas Publix ahora están abiertas todos los días de 7 a.m. a 9 p.m., y la farmacia ha vuelto al horario normal de atención. Gracias por su paciencia durante las últimas semanas mientras operamos en horarios reducidos”, anunció la cadena.

“Con nuestro horario recientemente ampliado, hemos suspendido el horario de compras reservado. Entendemos que algunos clientes prefieren comprar cuando las tiendas están menos concurridas. Lo alentamos a comprar durante la primera hora del día, cuando podamos satisfacer mejor esa necesidad”.

Esto molestó a algunas personas en las redes sociales que dicen que las personas de la tercera edad usaban horas de compras reservadas para mantenerse seguros. “Cortar las horas de la tercera edad es un mal movimiento. Nuestros mayores son nuestros más vulnerables, todos debemos hacer todo lo posible para protegerlos. La pandemia COVID-19 no es contraria a lo que todos quieren creer”, escribió una persona en Twitter.

El cambio comenzó el sábado 16 de mayo de 2020.

Esto es lo que necesita saber:

We’re expanding our store hours. Starting Saturday, May 16, Publix stores will open daily from 7 a.m. to 9 p.m., and the pharmacy will return to regular operating hours. Learn more: https://t.co/Q4ZbAA0jI8 pic.twitter.com/pC3sl57SeN

— Publix (@Publix) May 14, 2020